«صحة مطروح» تشدد على مراجعة مكافحة العدوى بحضانات الأطفال المبتسرين

لفتت الدكتورة آية نعمان، وكيل مديرية الصحة بمطروح، إلى أهمية مراجعة مكافحة العدوى في قسم الأطفال المبتسرين بحضانات الأطفال في مستشفى مطروح العام، والمركز التخصصى للقسطرة التداخلية والقلب بمجمع مستشفيات مطروح، وشددت على توجيهات الدكتور محمد علي المتولي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بتطبيق جميع معايير مكافحة العدوى في جميع المستشفيات والمراكز الطبية، والأقسام التابعة لهم، طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والتزام جميع مديري المستشفيات بالتشديد على متابعة منظومة مكافحة العدوى بشكل مستمر.

صحة مطروح تتابع الخدمات بأقسام مجمع المستشفيات

وتابعت وكيل مديرية الصحة بمطروح، اليوم الجمعة، خلال مرور مفاجئ علي مجمع مستشفيات مطروح، العمل في أقسام مستشفي مطروح العام لمتابعة تقديم الخدمة الطبية، ووجود الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية، حيث جرى التشديد علي متابعة تطبيق جميع إجراءات وسياسات ومعايير مكافحة العدوي، في جميع القسام ووجهت خلال المرور علي مركز قسطرة القلب بمراجعة معايير السلامة والصحة المهنية.

جولات لوكيل صحة مطروح على المستشفيات

وخلال الـ72 ساعة الماضية يوجد نشاط ملحوظ لقيادات وزارة الصحة من وكيل وزارة الصحة بمطروح ووكيل المديرية ومدير إدارة المستشفيات الميدانى بالمرور على العديد من المستشفيات خلال زيارات مفاجئة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية التى تقدم للمرضى في مستشفيات النجيلة، والنساء والتوليد، ومطروح العام، ومركز القلبن ومستشفى الحمام المركزى، ومستشفى العلمين النموذجى، ومستشفى الضبعة المركزى، وتشديد الرقابة على الحضور والانصراف وانضباط جميع المنشآت الصحية، وتحويل بعض الأطباء والعاملين بالتمريض إلى التحقيق للتقصير في العمل، وتحفيز المتميزين منهم، والعمل على مصلحة المرضى والمترددين على المستشفيات.