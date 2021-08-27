ضرب وتحرش وسرقة.. «شاهيناز» تستغيث من صاحب البيت: عاوز يطردنا ومحدش قادر عليه

لم تجد أمامها إلا جريدة «الوطن» لتقدم من خلالها استغاثتها إلى الجهات الأمنية مطالبةً بحمايتها من صاحب المنزل الذي يرغب في طردها من الشقة، حيث تؤكد شاهيناز محمد أن صاحب المنزل اعتاد التعدي عليها وزوجها، لاجبارهما على ترك الشقة التي يعيشان فيها، حيث وصل الأمر إلى محاولة التحرش بها والاعتداء عليها في غياب زوجها، حسب ما قالته شاهيناز في حديثها.

شاهيناز: صاحب المنزل خدعنا بعدم استلام الإيجار.. قالنا إكرام لوالدة جوزي الميتة

تعود أحداث الواقعة إلى قيام تعدي عقار بالدقي على أحدث المستأجرين بنظام الإيجار القديم لإجبارهم على ترك الشقة، وفقا لرواية المستأجرة، حيث أوضحت أن والدة زوجها توفيت في مايو الماضي، وذهب الزوج بعدها لسداد إيجار الشقة مقدمًا لصاحب العقار، والذي رفض حينها استلام المبلغ إكرامًا للمتوفاة حسبما أخبره: «قالي أنا وزوجي مش هاخد الإيجار دلوقتي إكراما للست اللي لسه ميتة، وخلينا لآخر الشهر»، ثم اتصل بالزوج يوم 7 يونيو الماضي، مطالبًا بدفع الإيجار وقيمة صيانة المنزل، فذهبت مع زوجها لدفع ما طلبه صاحب العقار الذي تعمد وقتها افتعال مشكلة، واعتدى عليها بالضرب هي وزوجها، يسانده في ذلك حارس العقار وزوجته، لتحرر وزوجها محضرًا بالواقعة في حينها، لكنهما اضطرا للتنازل عنه، نظرًا لقيام زوجة حارس العقار بتحرير محضر هي الأخرى، قبل أن تحرر «شاهيناز» محضر عدم تعرض لتفادي عدم تعرض صاحب العقار لها مرة أخرى، وحمل المحضر رقم 2003 إداري الدقي 2021، وذلك حسب حديثها.

وأضافت أنها بدأت تتلقى رسائل تهديد من صاحب العقار، من خلال الجيران بأنه سوف يعطي الايصالات الخاصة بالإيجار لأحد أفراد الأسرة: «بعتلي مع الجيران يقولي لو مجتيش تبوسي رجلي عشان محضر عدم التعرض اللي عملتهوله هيدي الإيصالات لحد تاني من العيلة، ويجيب شهود ويطلعنا من الشقة»، لافتةً إلى أن المحامي الخاص بها نصحها بعمل أمر انذار بالدفع في المحكمة، وسددوا إيجار سنة مقدما، لتفاجأ بعدها بسرقة اللوحات الخلفية الخاصة بسيارتها، وعقب مراجعتها للكاميرات الخاصة بها وجدت أن صاحب العقار هو من سرقها، فتوجهت للقسم وحررت محضرًا بسرقة لوحات السيارة حمل رقم 9519 جنح الدقي لسنة 2021، وقدمت الفيديو للنيابة، وبدأ بعدها صاحب العقار بإرسال الوسطاء لتتنازل عن المحضر المحرر ضده.

شاهيناز: صاحب المنزل اعتدى علينا في الشارع

و أوضحت الساكنة أنها عندما رفضت التنازل عن المحضر، وأثناء نزولها على سلم العقار لأخذ متعلقات خاصة بها من سيارتها، وجدت صاحب العقار موجودًا أمام الشقة الواقعة بالدور السابق لها وسحبها داخل الشقة، محاولًا التعدي عليها، فأفلتت منه بعد أن مزق جزءً من ملابسها والحجاب الذي ترتديه، وعادت لشقتها وأحكمت الباب لحين عودة زوجها، فقررت التوجه للنيابة في الصباح لتحرير محضرًا ضده، لتفاجأ به يقف أمام المنزل حاملًا بيده عصا، كما يظهر بالفيديو، محاولا منعهم من الخروج، فأسرعوا بالركوب في سياراتهم الخاصة، ليضرب على زجاج السيارة وهم بداخلها دون مراعاة لوجود طفل بها: «الفيديو موجود فيه صاحب العقار وهو بيعتدي علينا بالعصاية وواقف في نص الشارع مش هامه حد».

وتابعت أنها توجهت إلى النيابة وأثبتت الواقعة، بالمحضر الذي حمل رقم 4792 اداري الدقي لسنة 2021، لتكتشف عقب عودتها إلى المنزل سرقة كاميرات المراقبة الخاصة بها التي وضعتها أمام الشقة، بالإضافة إلى قطع خط التليفون الأرضي، وعندما راجعت الريسيفر والهارد الخاص بكاميرات المراقبة، وجدت شخصًا متخفيًا بغطاء أسود أوقع الكاميرات بواسطة عصا خشبية كبيرة، مؤكدة أنها تحتفظ بنسخة من تلك الفيديوهات التي سجلتها كاميرات المراقبة قبل سرقتها، والتي اطلعت عليها «الوطن»، مناشدةً وزير الداخلية والجهات الأمنية، بحمايتها وأفراد أسرتها من التعدي الصارخ الذي اعتاد صاحب العقار المقيمة به على ارتكابه ضدها هي وأفراد أسرتها، مؤكدة امتلاكها جميع الفيديوهات التي توثق جرائم الاعتداء عليها وسرقة اللوحات والكاميرات.