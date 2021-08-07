الداخلية تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن تعدي أشخاص على رجل بالقاهرة

في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من آخرين لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته بجرح نافذ بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد القائم بالنشر وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم «مصاب بجروح وكدمات بالجسم»، كما تبين أنه بتاريخ 19 يوليو الماضى، وأثناء تواجد المجنى عليه بمنطقة سكنه، حدثت مشادة كلامية بينه وبين 3 أشخاص «مصابين بكدمات بالجسم» وربة منزل، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، لقيام أحدهم بالتشاجر مع زوجته بالطريق العام بسبب خلافات زوجية بينهما.

وحال مشاهدة المجنى عليه الواقعة قام بمحاولة فض الخلاف بينهما، فحدث مشادة كلامية قام على إثرها باقى المتهمين بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، محدثين إصابته المنوه عنها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم فى حينه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.