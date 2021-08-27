السيسي في قمة العشرين: اقتصادنا أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في كلمته في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، أن الاقتصاد المصري أصبح قادراً، أكثر من أي وقت مضى، على مواجهة التحديات التي تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصري.

الرئيس يشارك في قمة العشرين عبر الفيديو كونفرانس

ويشارك الرئيس السيسي، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنوياً بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع مجموعة من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، بجانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشريكة بالمبادرة.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في قمم مبادرة الشراكة مع أفريقيا تأتي في إطار ما تمثله من محفل عالمي مهم للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلاً عن توفيرها منصة متميزة لشرح التجربة المصرية والإنجازات التنموية التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية.