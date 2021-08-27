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الرئيس السيسي يشكر «ميركل» على تعاونها مع مصر

كتب:

محمد أبو عمرة
08:44 م | الجمعة 27 أغسطس 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء سابق مع المستشارة الألمانية

الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء سابق مع المستشارة الألمانية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خالص التقدير والشكر للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على تعاونها وجهودها خلال توليها المسئولية مما أحدث تحولاً نوعيًا في الشراكة بين مصر وألمانيا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، متمنيًا لها خالص التوفيق والسداد في كافة خطواتها ومشروعاتها المستقبلية.

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