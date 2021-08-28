ترصد «الوطن»، متوسط أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت 28 أغسطس 2021، حيث إن تناول الفاكهة في فصل الصيف يساعد بشكل أو بآخر على ترطيب ونضارة البشرة وتغذية الشعر، فضلا عن أنها من الأطعمة الصحية والتي تحتوي على سكر طبيعي، ولذلك يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الفاكهة في أسواق مصر، خاصة مع اقتراب نهاية الصيف، وزيادة أسعار بعضها بسبب اقتراب نهاية موسمها، والتي تنوعت بين الموز والعنب والمانجو والبرقوق على النحو التالي:

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 12جنيهًا و45 جنيهًا.

سعر المانجو

وسجل كيلو المانجو فص نحو 50 جنيهًا، والمانجو عويس 35 جنيهًا، أما الهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر البرقوق

وسجل سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر الكريز

سجل سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو الواحد.

كيوي

ووصل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم نحو 6 جنيهات للكيلو.

سعر المشمش

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الأناناس

ووصل سعر ثمرة الأناناس متوسطة «2 كيلو» نحو 35 جنيهًا للواحدة.

سعر التفاح

ووصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 18 جنيهًا، والأمريكاني سجل نحو 35 جنيهًا.

سعر الخوخ

استقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم عند 20 جنيهًا، والمستورد 25 جنيهًا، والطعمية 10 جنيهات.

سعر العنب

وبلغ سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم نحو 10 جنيهات، بينما سجل الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر نحو 8 جنيهات.

سعر البلح الرملي

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 12 و18 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات و7 جنيهات.

سعر الكمثرى

وتراوح سعر الكمثري الخشابي ما بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثري الثلاجة نحو 22 جنيهًا.