ركود في سوق الخضار وانتعاش في الفاكهة.. والشعبة توضح الأسباب

شهدت أسعار الخضروات ركودا كبيرا فى الأسواق، فيما انتعشت مبيعات الفاكهة بشكل كبير، خاصة البطيخ والكنتالوب والعنب والبرقوق والخوخ.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، لـ«الوطن»، إن هذا الركود فى مبيعات الخضر نتيجة عدم إقبال المواطنين على الشراء واللجوء إلى الوجبات الخفيفة.

وأكد وجود ثبات كبير فى الأسعار، مشيرا إلى أن عدد كبير من المزارعين راهنوا على إنتاج الفاكهة لتحقيق أرباح خلال الموسم الجاري، لكنهم اصطدموا بوفرة غير اعتيادية في الأسواق.

وفى السياق ذاته أوضح «النجيب» للمواطنين محبى المانجو، أن أسعار البشائر منها تتراوح ما بين 15 حتى 25 جنيها للكيلو، وأن التوقيت الأفضل للشراء كان فى شهر يوليو نتيجة لطرح أصناف كثيرة منها.

استقرار أسعار الطماطم والبصل والبطاطس

ورصد «الوطن» استقرار أسعار السلع الاستراتيجية للخضر مثل الطماطم والبصل والبطاطس دون زيادة فى الأسعار منذ بداية الشهر الجارى.

ويباع كيلو البصل في سوق التجزئة بـ 3 جنيهات، فيما استقرت أسعار الطماطم نسبيا حيث يباع قفص الطماطم زنة18كيلو بـ 70جنيها، ويباع كيلو الطماطم في سوق التجزئة من2 إلى 4 جنيهات ويباع كيلو الخيار بـ 4 جنيهات، والبطاطس بـ 3جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الليمون 25 جنيها تقريبا للكيلو، والفاصوليا سجلت 4 جنيهات للكيلو، والبسله 4 جنيهات، ويباع الكنتالوب بسعر 4 جنيهات للكيلو، والبرقوق بـ 25 جنيها للكيلو، والخوخ بـ 15جنيها للكيلو، وتباع البطيخه الواحدة من 10 إلى 35 جنيها حسب الوزن والنوع.

تفاوت أسعار الحاصلات الزراعية في مصر

وأكد «النجيب»، أن مصر تعيش حاليآ في جو من الأمن الغذائي، حيث تتوفر جميع المنتجات الزراعية بأسعار متفاوتة تناسب جميع الطبقات، مطالبا وزارة الزراعة بزيادة حملات التوعية والإرشاد للفلاحين من حيث أنواع الزراعات المطلوب زراعتها والطرق الحديثة للزراعة والري والسعي الدائم لفتح أسواق خارجية للمحاصيل التي تزيد عن الحاجة المحلية ومتابعة ومراقبة جميع المنتجات الزراعية في الحقول والأسواق حفاظا على سمعة المنتجات الزراعية المصرية وللحفاظ على ما وصلنا إليه من أمن غذائي وتقديم الدعم المناسب للفلاحين لمواصلة الإنتاج الزراعي.