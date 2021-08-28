فاروق الباز: اصطدام الأرض بكوكيب أو نيزك أمر وارد

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، إن احتمال اصطدام الأرض بكويكب أو نيزك أمر وارد، لأن الكوكيبات كانت كوكبا كبيرا ثم تفجر إلى آلاف القطع، وبعضها قد يصل إلى الأرض، ومنها ما ينزل على الأرض ونطلق عليه نيازك وشهبا، وهي عبارة عن كتل صخرية «مش عارفة رايحة فين» وقد تصطدم بكوكب ما.

العلم في المنطقة العربية

وعن وضع العلم في المنطقة العربية، قال «الباز»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع قناة «سكاي نيوز عربية»، الجمعة، أن العالم العربي وصل إلى الريادة في العلم في مرحلة تاريخية ما، والعالم كله يعترف بحكمة العلماء العرب في هذه المرحلة، والمشكلة ليست في العقل العربي، مضيفا: «كان فيه أحقاب تمر على هذه المنطقة كانت في رفعة علمية وفكرية، من أيام القدماء، وأيام ما كان العرب لهم مكانة في العالم، وأيضا قبل ما تحصل الثورات اللي بهدلتنا في العالم العربي».

وتابع: «وسائل التواصل الاجتماعي مهمة جدًا، وستوصلنا إلى مكانة أفضل، لأنه في القديم كان الناس يسيرون وراء المشايخ، ولكن الله قال لنا: (اقرأ) وهذا يعني أن نجمع المعلومات بأنفسنا، ونتمتع بالفكر والقراءة وهي أساس العلم والمعرفة وتكوين الشخصية الصحيحة»، مشيرًا إلى أن بعض المشايخ رفضوا فكرة أن الأرض كروية لأنهم لم يطلعوا على الكتب والعلوم، مشددًا على أنه في كل بلاد العالم يوجد أشخاص عقلهم لا يتسع الفكر والقراءة.

مشروع قمر صناعي

وأشار إلى أن هناك مشروعا بين وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وبعض المراكز في دول الخليج العربي، لإنشاء موقع لإطلاق صواريخ الفضاء بالقرب من خط الاستواء، موضحًا أنه اقترح تخصيص قمر صناعي عربي يُطلق عليه «إسلام سات» أو «عرب سات» لفحص الصحراء العربية، لأن غالبية صحراء العالم تقع في نطاق خط الاستواء، وهذا القمر يساعد في كشف ثروات وكنوز الصحراء.