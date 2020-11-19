"القومي للبحوث الفلكية": أنباء تعرض كوكب الأرض لأيام مظلمة غير صحيحة

علق الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على ما تداول ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تعرض كوكب الأرض لـ3 أيام مظلمة، بنهاية ديسمبر المقبل، نتيجة لحدوث عاصفة شمسية.

ونفى "القاضي" ما تردد من أخبار كاذبة وغير صحيحة، مُؤكدا أنه لا صحة لتعرض كوكب الأرض لأيام مُظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية، مشددا على أنه لم ترصد أي ظواهر غير طبيعية تتعلق بهذا الشأن أو غيره حتى الآن، مُوضحا أنه كثيرا ما تتردد مثل هذه الأنباء، بالتزامن مع قرب نهاية العام وبداية عام جديد.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن العواصف الشمسية ليس لها أي علاقة بإظلام الكوكب؛ لكونها ظواهر كونية طبيعية ليس لها تأثير خطير على كوكب الأرض، مضيفا أن المعهد بالتنسيق مع العديد من المراصد يراقب الشمس باستمرار وتعطي توقعات للنشاط الشمسي.

في سياق متصل، يرصد ويقيس المعهد من خلال المراصد المغناطيسية التي يديرها في (الفيوم وأبوسمبل) المجال المغناطيسي للأرض على مدار الساعة، وكذلك رصد أي ظواهر غير طبيعية، ومنها العواصف الشمسية، التي قد تسبب عواصف مغناطيسية لمجال الأرض، في حين أن التوهجات الشمسية الهائلة تحدث ضمن دورة معروفة متكررة للشمس، يسببها اصطدام جسيمات عالية الطاقة بالأرض.

وأوضح المعهد أن هذه الجسيمات تتكون من مليارات الأطنان من الغاز ومواد أخرى تنطلق في الفضاء، كما أن وصول الجسيمات المشحونة جراء هذه الانفجارات إلى الغلاف الجوي العلوي لكوكب الأرض هو الذي يتسبب في حدوث "ظاهرة الشفق القطبي"، وهي ليست نادرة، لافتا إلى أن النشاط الشمسي قد بلغ ذروته في عام 2013، وشهد كوكب الأرض ظاهرة الشفق القطبي.

وناشد المعهد جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة وقلق الرأي العام.