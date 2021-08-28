إنشاء أول مركز تأهيلي لعلاج الصرع وضمور عضلات الأطفال بمطروح

أعلنت، اليوم السبت، مديرية الصحة بمطروح، إنشاء أول مركز تأهيلي متكامل وعيادة أمراض عصبية وسلوكية للأطفال في مستشفي الأطفال التخصصي بمدينة مرسى مطروح، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتورة آية نعمان وكيل المديرية.

وقال وكيل الوزارة، إن إنشاء المركز يأتي في إطار توفير مزيد من التخصصات والخدمات الطبية لأهالي مطروح، خاصة في التخصصات النادرة للأطفال، تيسيرًا على أولياء أمورهم من معاناة ومشقة السفر للعلاج في هذه التخصصات خارج المحافظة.

علاج الصرع وضمور العظلات بمستشفى أطفال مطروح

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان للمديرية، أن المركز التأهيلي الجديد سيقوم على تقديم الخدمات الطبية والكشف من متاعب صرع الأطفال وضمور العضلات والشلل الدماغي والتمثيل الغذائي، إضافة إلى اضطرابات، والعيوب الخلقية بالمخ، وكذلك العيوب الوراثية، ومتابع أورام المخ، وتعديل السلوك لدى الأطفال وفرط الحركه بالتعاون مع مركز أطفال التوحد النهاري.

توفير استشاري أمراض عصيبة وسلوكية للأطفال

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى توفير استشاري متخصص لعلاج الحالات في مستشفى الأطفال بمطروح، هو الدكتور حسام عاشور ضرغام، استشاري أمراض عصبية وسلوكية الأطفال في جامعة الإسكندرية، والذي يقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية يوم الخميس من كل أسبوع في مستشفى الأطفال.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، حرص المديرية على تقديم الخدمات الطبية المتميزة في مستشفى الأطفال التخصصى، وتوفير الإحتياجات التى تعمل على توفير الراحة لأبنائنا الأطفال وأسرهم، ورعايتهم صحيا من خلال أطباء متخصصين واستشاريين على أعلى مستوى.