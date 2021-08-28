الإحصاء: 37٪ زيادة قيمة إيرادات النشاط الجارى للهيئات الاقتصادية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، 28 أغسطس 2021، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2018/2019، حيث جاء من أهم المؤشرات:

- بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 159.3مليار جنيه عام 2018/2019، مقـابل 128مليار جنيـه عام 2017/2018، بنسبة زيادة قدرها 24.4 ٪، تركزت هذه الـزيادة في مشروعات النقل والتخزين.

- بلغت قيمة الأصـول الثابتة بالتكلفة 352.9 مليار جنيـه عام 2018/2019 مقابل 314.7 مليار جنيه عـام 2017/2018، بنسبة زيادة قدرها 12% تركزت هذه الزيادة نتيجة لزيادة الأصول التي تم تكوينها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن نشاط الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بنسبه زيادة قدرها 225.7%.

- انخفضت قيمة قروض طويلة الأجل بنسبة 26.2% لتصل إلى 166.5 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 225.2 مليار جنيه عام 2017/2018 نتيجة لزيادة الكفاءة الاقتصادية للهيئات وبصفة خاصة نشاط التعدين واستغلال المحاجر، حيث انخفضت القروض طويلة الأجل الممنوحة له بنسبة 89.8%.

- بلغت قيمة إيرادات النشاط الجاري 981.2 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 716 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 37٪ وهذه الزيادة نتيجة للارتفاع فى الإيرادات في بعض الأنشطة كالوساطة المالية وأنشطة خدمات الدعم واستخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة زيادة 160.5%، 63.4% ،31.7% علي التوالي.

- بلغت قيمة الأجور 32.3 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 26.4 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 22.1 ٪ تركزت هذه نتيجة لارتفاع الأجور في أنشطة الوساطة المالية والتأمين بنسبة 42.3% وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 21.5%.

- بلغت قيمة أرباح العام «الفائض القابل للتوزيـع»، 146.1مليــار جنيه عام 2018/2019 مقابل 126.1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 15.8٪ تركزت هـذه الزيادة إلي ارتفاع الأرباح في نشاط الوساطة المالية والتأمين بنسبة 228.1%.