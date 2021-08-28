تأجيل دعوى شطب «المعزول» من المحامين لـ14 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالبت فيها بشطب رئيس نادي الزمالك «المعزول» من نقابة المحامين، لجلسة 14 نوفمبر.

عطيتو: المعزول اعتاد على السب والقذف

وقال المحام محمد عطيتو، مقيم الدعوى: إن سجل رئيس الزمالك المعزول حافل بالعديد من جرائم السب والقذف، كما سبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، من بينها قضايا مقاومة سلطات، وتهديد، بالإضافة إلى 6 قضايا سب علني، وقضية «ضرب ومشاجرة».

الدعوى: المعزول اعتاد التشهير بموكليه

وأوضح المحامي، في تصريحات سابقة، أنّ المعزول دأب على الظهور في القنوات الفضائية، وذكر أموراً شخصية تسيء لخصم موكله، ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه، وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، بموجب المادة 71، والتي نصت على أنّ المحامي يُحظر عليه في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ.

المعزول خالف المادة 62 من قانون المحاماة

واستطرد أنّ المعزول خالف بذلك المادة 62 التي نصت على أنّه: «على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يؤدي جميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها».

وتابع: المعزول قُدم ضده 32 بلاغاً للنائب العام حتى الآن، كما أنه وُجِّهت له العديد من الاتهامات بموجب بلاغات للنائب العام، متعلقة بالتحريض على القتل والسب والقذف وإهانة القضاء والتهديد، حيث قدّم ضده 32 بلاغًا للنائب العام منذ أن أصبح عضوًا بالبرلمان وحتى الآن.

يشار إلى أن هذه القضية ليست الوحيدة المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة، فهناك العديد من القضايا التي منها على سبيل المثال قضايا تطالب بمنعه من الظهور في الفضائيات أو الإعلام، وكذا دعاوي متعلقة بتجميد وحل مجلس إدارة نادي الزمالك.