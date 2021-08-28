اليوم نظر دعوى شطب المعزول من نقابة المحامين

اليوم تنظر محكمة مجلس الدولة، دعوى تحمل رقم 45881 لسنة 74، مقامة ضد رئيس الزمالك المعزول ونقيب المحامين بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفاتهم، وطالبت الدعوى بشطب رئيس الزمالك المعزول من نقابة المحامين.

المحام: المعزول اتهم في قضايا سب ومقاومة السلطات

وقال محمد عطيتو، المحام، ومقيم الدعوى، إن سجل رئيس الزمالك المعزول حافل بالعديد من جرائم السب والقذف وسبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، من بينها قضايا مقاومة سلطات، وتهديد، بالإضافة إلى 6 قضايا سب علني، وقضية «ضرب ومشاجرة».

الدعوى: المعزول دأب على استخدام وسائل الإعلام في التشهير بخصومة

وأضاف «عطيتو»، أنّ المعزول دأب على الظهور في القنوات الفضائية ويذكر أموراً شخصية تسئ لخصم موكله، ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه، وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، بموجب المادة 71، والتي نصت على أنّ المحامي يحظر عليه في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ.

المعزول خالف المادة 62 من قانون المحاماه

وأضح المحام، أنّ المعزول خالف بذلك المادة 62 والتي نصت على أنّه «على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يؤدي جميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها».

المحام: المعزول قُدم ضده 32 بلاغاً للنائب العام حتى الآن

واستكمل المحام، أن المعزول وجهت له العديد من الاتهامات بموجب بلاغات للنائب العام، متعلقة بالتحريض على القتل والسب والقذف وإهانة القضاء والتهديد، حيث قدّم ضده 32 بلاغا للنائب العام منذ أن أصبح عضوًا بالبرلمان وحتى الآن.

جدير بالذكر أن هذه القضية ليست الوحيدة المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة، فهناك العديد من القضايا والتي منها على سبيل المثال قضايا بمنعه من الظهور في الفضائيات أو الإعلام، وكذا دعاوي متعلقة بتجميد وحل مجلس إدارة نادي الزمالك.