جراحة عاجلة لـ «عريس» في ليلة زفافه بالشرقية.. والسبب «الزائدة»

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة الشرقية، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياة عريس إثر تعرضه لانفجار بالزائدة الدودية في ليلة زفافه.

وعلي الفور تم تحويل الحالة لمستشفي فاقوس النموذجي، وإجراء كافة الفحوصات الطبية المعملية والأشعات اللازمة له، وقام فريق الجراحة بالمستشفي بإجراء جراحة عاجلة له، بعد معاناته من آلام حادة بالبطن، والحالة الآن مستقرة وتخضع للرعاية الطبية تحت إشراف مدير مستشفى فاقوس النموذجي.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ومدير مستشفي فاقوس، وجميع السادة الأطباء وهيئة التمريض، والفنيين والخدمات المعاونة، المشاركين في هذا العمل للحفاظ علي صحة وحياة المرضي.

الإشراف على التطعيم بلقاح كورونا

وفي وقت سابق، تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم المواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على اللقاح، وذلك بمركز التطعيم الجديد بديوان عام مديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

وتأكد «شوقي» من تطعيم المسافرين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، مشدداً على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً على المواطنين ومقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية، المعتمدة للمواطنين بالمركز.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، بأنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيها للمصريين، و25 دولارا لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.