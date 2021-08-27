وكيل صحة الشرقية يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل منذ الصباح الباكر بمركز تطعيم المواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح فيروس كورونا المستجد بمركز التطعيم الجديد بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والذي تم بدء العمل به منذ 16 يوما، وسط إقبال شديد من المواطنين .

تطعيم المسافرين بلقاح كورونا

وتأكد وكيل الوزارة من تطعيم المسافرين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، مشدداً علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً علي المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية، المعتمدة للمواطنين بالمركز.

تبريد الطعوم

كما تفقد وكيل الوزارة سلسلة التبريد الخاصة بالطعوم، وتابع حركة توزيع اللقاحات علي مراكز تطعيم المواطنين والمسافرين للخارج بمختلف أنحاء المحافظة، وأكد علي وضع خطة التوزيع وفقاً لمؤشرات أداء العمل.

شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيه للمصريين، و 25 دولارا لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

جواز سفر صحي إلكتروني

كما أشار إلي أن وزارة الصحة أعلنت عن الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان (أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح)، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.