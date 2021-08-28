«هاتس» معرض لزيادة الصادرات المصرية من الأجهزة المنزلية

أطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية، الدورة الثالثة للمعرض الدولي هاتس "HATS Egypt" خلال الفترة من 25-27 أكتوبر 2021 بالقاهرة والذي يهدف إلى زيادة الصادرات المصرية من قطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، والذي يستهدف عقد عشرات اللقاءات الثنائية مع المشترين الدوليين.

التصديري للصناعات الهندسية: معرض هاتس أبرز الوسائل الترويجية للقطاع

وقال المجلس التصديري، في بيان له اليوم السبت، إن معرض هاتس للأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ أحد أبرز الوسائل الترويجية للقطاع وهو معرض B2B بين الشركات والمصانع المصدرة ومشترين دوليين.

وأضاف: تأتي النسخة الثالثة من المعرض في ظل استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، إذ يستهدف المعرض مزيدا من التعريف بالصادرات الوطنية وتوقيع عقود التصدير.

وأشار إلى أن معرض «هاتس» أحد أهم الفاعليات التجارية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية سنوياً بهدف مساعدة المصدريين المصريين المتخصصين في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ المائدة والضيافة، لاختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلى فرص تصديرية حقيقية وواعدة.

ونوه المجلس بأن معرض هاتس يعد الحدث المتخصص الأول والوحيد في مصر الذي يخدم هذه القطاعات المهمة بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشتريين الدوليين بأهم الأسواق الواعدة، لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.

وذكر المجلس أن معرض هاتس يستهدف ثلاثة قطاعات رئيسية والتي تمثل أهم وأكبر القطاعات الهندسية وأكثرها واعدية وهي قطاعي الأجهزة المنزلية والفندقة وأدوات الضيافة والذي يبلغ حجم صادراته من مصر نحو 1.077 مليار دولار ممثلاً نحو 47% من حجم صادرات الصناعات الهندسية من مصر لعام 2020، وأدوات المطبخ والمائدة المنزلية والذي يبلغ حجم صادراته من مصر نحو 15 مليون دولار ممثلاً نحو 0.7% من حجم صادرات الصناعات الهندسية من مصر لعام 2020.