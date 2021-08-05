«الصناعات الهندسية»: أسعار الألومنيوم تصل بطقم «الحلل» إلى 2000 جنيه

ارتفعت أسعار أطقم الأواني المنزلية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الألومنيوم عالميًا.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن سعر طقم «الحلة» الألومنيوم وصل إلى 2000 جنيه، مقابل 1300 جنيه أول العام، وذلك بالنسبة لأطقم الألومنيوم بدرجة نقاء 99.8%.

أزمة في الأسواق لارتفاع أسعار الألومنيوم

وأكد «المهندس» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الأسواق تشهد أزمة كبيرة نتيجة الزيادة التي طرأت على أسعار الألومنيوم خلال الفترة الماضية في الأسواق العالمية، فضلا عن رسوم الحماية التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة على واردات الألومنيوم في أبريل الماضي.

رسوم حماية على واردات مصر

وكانت وزارة التجارة فرضت رسوم حماية على واردات مصر من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، بنسبة 16.5% في السنة الأولى، وبنسبة 13.5% للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% خلال السنة الثالثة، وهو القرار الذي جاء بعد تحقيقات تم إجراؤها بناء على شكوى من شركة مصر للألومنيوم الحكومية، المنتج الوحيد لخامات الألومنيوم في مصر.

مصانع الأواني المنزلية لم تعد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية

وبحسب «المهندس»، فإن مصانع الأواني المنزلية لم تعد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بسبب الزيادة الكبيرة في التكلفة، في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلك المصري، مضيفا: «كثير من أصحاب المصانع لم يلجأ إلى زيادة الأسعار بنفس قدر الزيادة في التكلفة، منعا لحدوث ركود كبير في الأسواق».

وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن مصانع ميت غمر التي تنتج الأواني المنزلية ذات الدرجة الشعبية تشهد مشكلات كبيرة، حيث لجأ أغلب أصحابها إلى خفض الطاقات الإنتاجية بسبب الظروف الحالية، موضحًا أن المصانع لن تتمكن من الاستمرار في امتصاص التكاليف الزائدة حال وجود ارتفاعات أخرى في أسعار الخامات، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي لأي صاحب مصنع حاليًا هو استمرار الإنتاج بقدر الإمكان، وعدم تسريح أي نسبة من العمالة.