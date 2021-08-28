رئيس وزراء الكويت: نتطلع لإنهاء قضية المفقودين الكويتيين

تقدم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على الدعوة لعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وعلى كرم الضيافة الذي لاقاه وفد دولة الكويت منذ الوصول، قائلا إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في العراق يأتي دون شك في وقت دقيق وهام للمنطقة.

وأضاف «الصباح»، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في العراق، اليوم السبت، «منطقتنا العربية والإقليمية لن تنعم بالاستقرار طالما العراق الشقيق يفتقده، فالعراق مهد الحضارات وغني بموارده البشرية والطبيعية ومتميز بموقع جغرافي وأحد الركائز الأمنية والاقتصادية الهامة في منطقتنا وباستقراره يستتب أمن المنطقة ويعزز فرص تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دولها».

الكويت: العراق استطاع تجاوز المعاناة والتحديات

وتابع: «رغم المعاناة السابقة للعراق والتحديات الأمنية الكبيرة التي عاشها في ظلها خلال محاربته للإرهاب والتطرف؛ إلا أنه استطاع بإرادة شعبه وبدعم من المجتمع الدولي تجاوزها، والتغلب على الجزء الأعظم منها، والدليل على ذلك اجتماعنا اليوم في العاصمة بغداد».

وأضاف أن «الكويت تقف إلى جانب العراق ودعم إعادة إعمار المدن المتضررة من جراء الإرهاب، وعلاقاتها تسير بخطى ثابتة نحو مجالات أوسع وتنفيذ الاتفاقات».

وقال: «نتطلع إلى إنهاء قضية المفقودين الكويتيين.. واستمرار التعاون في هذا المجال»، متابعا: «الكويت ملتزمة بدعم العراق وإعادة إعماره حتى يستعيد دوره الإقليمي».