مؤتمر بغداد للحوار والشراكة.. أهم رسائل الجيش العراقى عن «قمة الجوار»

تتجه الأنظار اليوم السبت إلى العاصمة العراقية «بغداد»، التي تستضيف قمة وأعمال مؤتمر بغداد للحوار والشراكة «قمة الجوار العراقي»، التي يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبعض القادة الإقليميين والدوليين في إطار تعزيز التعاون والعمل على إعادة ربط العراق بجواره ومواجهة التوترات الإقليمية، وهي القمة التي تحضرها مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر والأردن وتركيا وإيران وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتوافدت الوفود الدولية على «بغداد» وفي المقدمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي العلاقات مع العراق اهتماما بالغا خلال الفترة الأخيرة، في إطار تعزيز العلاقات «العربية – العربية».

مؤتمر بغداد للحوار والشراكة رسالة قوة لجميع دول العالم

وعلق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم على مؤتمر بغداد للحوار والشراكة، قائلا: إن انعقاد المؤتمر يعد «رسالة قوة لجميع دول العالم في تحقيق الأمن نتيجة تضحيات قواتنا الأمنية»، مبيناً أن المؤتمر سيناقش موضوع الشراكة في مكافحة الإرهاب»، بحسب ما صرح لوكالة الأنباء العراقية الرسيمة «واع».

وأضاف: أن «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة رسالة قوة لجميع دول العالم، مفادها أن العراق ينعم بأمن واستقرار كبير، نتيجة تضحيات كبيرة من قبل القوات المسلحة العراقية بجميع صنوفها وتشكيلاتها».

مؤتمر بغداد للحوار والشراكة يناقش قضايا مهمة

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة مهم، على عدة أصعدة وأهمها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وكل ما يحتاجه العراق، مشيرا إلى أن مؤتمر بغداد سيناقش عدة قضايا مهمة، إضافة إلى مناقشة موضوع الشراكة في مكافحة الإرهاب، حيث إن خطر الإرهاب لا يزال يهدد المنطقة جميعاً.

وشدد على أن «استقرار العراق هو استقرار لمنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي الكل يعي دور العراق المهم الريادي في المنطقة، لهذا نرى أن هذه القمة ستكون نتائجها إيجابية بشكل كبير».