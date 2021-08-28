الداخلية تلاحق حائزي المواد المخدرة بالمحافظات

قالت وزارة الداخلية، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وبخاصة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ممارسة ثلاثة أشخاص «لأحدهما معلومات جنائية»، ومقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتابعت: أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم «فرد محلى، كمية لمخدر الشابو، مبلغ مالى، 30 هاتف محمول، 64 بطارية لهواتف محمولة مختلفة الأحجام والأنواع»، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم، والمبلغ المالى والهواتف المحمولة من حصيلة بيع المواد المخدرة.

ضبط «كمية بانجو» بحوزة شخصين ببورسعيد

بينما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد ممارسة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الكردى ببورسعيد، نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، متخذان من دائرة مركز شرطة الكردى مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات وبحوزتهما «3 لفافات لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام، 2 هاتف محمول مبلغ مالى»، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمول للاتصال بعملائهما، والمبالغ المالية من حصيلة البيع.

ضبط «حشيش» بحوزة شخصين بالبحيرة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الجهزة الأمديرية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قيام شخصين بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على «بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام، 2 هاتف محمولة ومبلغ مالى»، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما.

«إستروكس» بحوزة عناصر إجرامية بالفيوم

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط بؤرة إجرامية لعلانية الإتجار بالمواد المخدرة المستحدثة، وبخاصة مخدر الإستروكس وقيام عناصر تلك البؤرة بترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول الفيوم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف تلك البؤرة وأمكن ضبط ثلاثة أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، حيث ضبط بحوزتهم «كمية لمخدر الإستروكس وزنت 1.200 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض وميزان حساس».

ضبط مواد مخدرة وسلاح نارى بالقليوبية

إلى ذلك أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما: «بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، كمية لمخدر الهيدرون، كمية لمخدر الحشيش ومبلغ مالى»، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.