خارجية العراق: اجتماع «بغداد للتعاون والشراكة» له تأثير جيد على الوضع الإقليمي

قال وزير الخارجية العراقي، الدكتور فؤاد حسين، إن بغداد نجحت في عقد حالة حوارية بدلا من حالة الصراعات التي كانت موجودة من قبل، ما سيؤثر على حالة من العمل المشترك في المحيط الإقليمي بين الدول المشاركة في الاجتماع الأخير، وحل المشاكل بينهما عبر الحوار وتجنب الصراعات.

حسين: الوضع الداخلي العراقي مرتبط بالمنطقة العربية ككل

وأضاف «حسين»، خلال مؤتمر صحفي له بعد اجتماع «بغداد للتعاون والشراكة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن هذا الحدث مهم لما له من تأثير جيد مستقبلا على الوضع العراقي خاصة، والإقليمي عامة، لأن الوضع الداخلي العراقي مرتبط بالمنطقة العربية ككل، واستقرار العراق يعني استقرار المحيط الإقليمي، ومنه إلى العالم.

حسين: تطرقنا لمختلف المحاور والقضايا والملفات كالعلاقات الاقتصادية والتجارية

وأوضح أنه وخلال سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على الأراضي العراقية، أثر ذلك على الوضع الأمني في العراق والدول العربية المجاورة والمنطقة والعالم بأسره، لافتا إلى أنه وخلال الاجتماع الأخير الذي حضره عدد من رؤساء وأمراء الدول، وتم التطرق فيه لمختلف المحاور والقضايا والملفات كالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدان المختلفة، وهو ما كان جزءً أساسيا من محاور النقاش.

وأكد أنه كانت هناك لقاءات جانبية بين الدول وهو نتيجة لهذا الاجتماع والحدث المهم في بغداد، كما وتم الاتفاق على بيان مشترك تطرق لمجموعة من القضايا أكبرها ذلك المتعلق بدعم العراق اقتصاديا وأمنيا والتأكيد على سيادة العراق وكيفيه التعامل مع الوضع العراقي الحالي وبناء الاقتصاد العراقي والاستثمار في العراق.