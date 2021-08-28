وزير الخارجية الإيراني: العراق بحاجة إلى تعاون الجميع

قال وزير خارجية إيران، أمير عبداللهيان، «نعمل على توفير منطقة آمنة وحرة، والعراق يلعب دورا هاما في المنطقة، ونعمل على دعم العملية السياسية في العراق».

وأضاف في كلمته أمام قمة بغداد للتعاون والشراكة، اليوم السبت، إن العراق بحاجة إلى الإعمار وتنظيم التعاون في المنطقة ونحن ندعم أمن واستقرار العراق في المنطقة، موضحا أن مستوى التعاون وصل أكثر 300 مليار دولار عبر ممرات للتبادل التجاري تعكس للروابط المتجذرة بين البلدين، في مجالات الكهرباء والغاز والمبادرات التجارية.

وتابع أن العراق تضرر كثيرا من الجماعات الإرهابية وأن الشعب العراقي الذي تحرر من الإرهاب بحاجة إلى تعاون الجميع، وان إيران سارعت إلى مد يد العون للعراق لمواجهة الإرهاب لأن العراق تضرر كثيرا من الجماعات الإرهابية.

واستطرد: «نريد تحقيق السلام عبر الحوار في المنطقة؛ عبر الثقة المتبادلة لدول المنطقة، وتحقيق سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتحقيق الأمن المستدام والتنمية المستدامة».

وأوضح أن طهران تؤكد على استمرار مساعدتها للعراق وأن تحقيق الأمن يكون من خلال الثقة المتبادلة بين دولها، وأن التدخل الأجنبي لا يخدم المنطقة وضرورة خروج القوات الأجنبية من العراق، وإجراء الانتخابات البرلمانية لأنها ركيزة الاستقرار في العراق.