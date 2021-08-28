أموال المودعين آمنة

تواصل البنوك المصرية تحذيرها من إمكانية تعرض الحسابات الشخصية للسرقة عن طريق الإفصاح عن أى بيانات لأشخاص عبر مكالمات هاتفية، خاصة بعد ظهور بعض عمليات النصب وسرقة الحسابات المصرفية خلال الفترة الأخيرة.

وتعتبر البيانات المصرفية وطريقة الوصول إليها أكثر ما يبحث عنه المحتالون، وذلك بسبب إمكانية سرقة الأموال بسهولة، خاصة أن طرق سرقة البيانات المصرفية متعددة، إلا أن المحتال لن يتمكن من الدخول إلى حسابك إلا بعد التواصل معك، لذلك عادة ما يتواصل مع الضحية ويطلب منه الرقم السرى المرسل إلى هاتفه بزعم تحديث البيانات الخاصة بالمستخدم حتى لا يتوقف حسابه البنكى وتتعطل معاملاته.

ومن جانبه، يُشدد البنك المركزى المصرى بصورة مستمرة على البنوك العاملة بالسوق المصرية من خلال إحكام رقابته وتأكيده الدائم على اتباع كافة الإجراءات والتعليمات المتعلقة بتأمين حسابات وودائع العملاء بكل فرع بنكى ووفقاً لما تتضمنه التشريعات والأعراف المصرفية المتبعة، كما يوجه البنك المركزى من منطلق مسئوليته ودوره الوطنى بتقديم التوعية اللازمة للمواطنين والمتعاملين مع البنوك بضرورة التأكد من هوية من يزعمون انتماءهم للبنوك وعدم الإدلاء بأى معلومات شخصية تتسبب فى اختراق حساباتهم الشخصية بخلاف التعليمات المستمرة التى تقوم بها البنوك.

ويستعرض «الوطن الاقتصادى» توجيهات قيادات البنوك المصرية للعملاء، والذين شددوا على ضرورة الحذر من جانب العملاء فى الحفاظ على بياناتهم الشخصية أو البنكية أو أرقام حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بكافة أنواعها أو الأرقام السرية من خلال عدم تداولها بأى من الوسائل، أو الإدلاء بها لأى شخص أو جهة قد تتصل لطلب تلك البيانات.

قيادات البنوك يبعثون رسائل طمأنة ويؤكدون:

محمد الإتربي يُحذر عملاء البنوك من المكالمات والرسائل الاحتيالية.. ويؤكد: مصالح العملاء على رأس أولويات بنك مصر

وفى هذا الصدد، ناشد محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، المواطنين قائلاً: «أرجوكم لا تعطوا البيانات لأى شخص، والعودة إلى الرقم الموحد المدون على كل بطاقة فى حالة تلقى اتصال من أى رقم، مشيراً إلى أن هناك حساباً إلكترونياً لكل بنك وهو آمن ويمكن العميل استخدامه دون زيارة البنك».

ولفت «الإتربى» إلى أن عمليات سرقة البيانات تكررت مع أكثر من واقعة خلال الفترة الأخيرة، بما يقرب من 13 واقعة، مشيراً إلى أن إفصاح العملاء عن بياناتهم لأشخاص مجهولين تسبب فى سحب نحو 2.7 مليون جنيه.

‎وأكد بنك مصر مسئوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته.

«أبو الفتوح»: نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أموال المودعين

من جانبه، قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن أموال المودعين فى جميع البنوك المصرية فى أمانٍ تام، مؤكداً أن البنوك تتخذ إجراءات احترازية قوية للغاية للحفاظ على أموال العملاء.

وشدد «أبوالفتوح» على ضرورة حذر العملاء من الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو الأرقام السرية لحساباتهم لأى شخص، أو الإدلاء بها لأى شخص أو جهة قد تتصل لطلب تلك البيانات، مؤكداً أن البنك لديه كافة البيانات التى يحتاجها عن العميل ولن يقوم بالاتصال بالعميل لطلب أى بيانات إضافية.

وأصدر البنك الأهلى المصرى بياناً بهدف توعية عملائه وكافة المواطنين بأن أعمال الاحتيال لها أشكال متنوعة، مؤكداً أنه لم ولن يطلب من العملاء أية بيانات سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعى أو حتى عبر البريد الإلكترونى أو أى شخص يتصل بالعميل لطلبها، مع أهمية عدم التعامل مع أى رابط على الوسائل الإلكترونية غير معلوم المصدر أو موثوق.

أشرف القاضي: المصرف المتحد أطلق حملة توعوية لتحذير العملاء من عمليات الاحتيال.. والقيام بتحديث البيانات من خلال فروع البنوك فقط

وفى السياق نفسه، شدد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، على ضرورة محافظة العميل على سرية بياناته الشخصية من أرقام حسابات أو رقم البطاقة الشخصية الخاص به وعدم الإفصاح عنها لأى شخص مهما كانت درجة القرابة أو الصلة بالعميل.

وأشار إلى أن المصرف المتحد أطلق حملة توعوية تستهدف تحذير عملائه من مخاطر التعرض لعمليات الاحتيال من جراء الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو معلوماتهم البنكية، وذلك تحت شعار «كن حذراً».

وأوصى رئيس المصرف المتحد عملاء البنك بأنه عند استخدام العملاء لخدمات المصرف المتحد الرقمية «بنكك على الخط» سواء الإنترنت البنكى أو الموبايل البنكى أو محفظة UB الرقمية، يجب تأكد العميل المستخدم من عدم الإفصاح عن الرقم السرى المؤقت OTP والمرسل له على الهاتف الشخصى المسجل لدى المصرف المتحد، بالإضافة إلى ضرورة عدم مشاركة كود تفعيل الخدمات الإلكترونية الخاص بهم مع أى شخص.

وأكد «القاضى» أن حماية بيانات العملاء البنكية وأموالهم واستثماراتهم قضية أمن قومى ومسئولية مشتركة بين المصرف المتحد وجموع العملاء داخل وخارج مصر، مشدداً على ضرورة القيام بعملية تحديث البيانات الشخصية للعملاء فقط من خلال فروع البنوك.

علاء فاروق: البنوك مسئولة عن حماية مصالح عملائها

من جانبه قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه مسئول بشكل كامل عن حماية مصالح عملائه، مؤكداً أن البنك يضع على رأس أولوياته واهتماماته تأمين بيانات حساباتهم وتعاملاتهم البنكية وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى وبما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.

ودعا «فاروق» عملاء البنك الزراعى المصرى إلى ضرورة توخى الحذر واتباع كافة الاحتياطات لمواجهة أى محاولات احتيال قد يتعرضون لها، خاصة الاستجابة لأى رسائل نصية أو مكالمات هاتفية قد تصلهم من أشخاص يدّعون أنهم من موظفى البنك الزراعى أو غيره من الجهات ويطلبون تزويدهم بمعلومات وبيانات عن حساباتهم البنكية.