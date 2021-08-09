البنك الأهلي: بدء تحويل واستقبال الأموال عبر ماكينات ATM

أعلن البنك الأهلي المصري، اليوم، إتاحة مزايا جديدة للعملاء، أبرزها إمكانية تحويل وتلقي الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، وأضاف البنك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «دلوقتي من خلال الـATM‏ تقدر تحول من بطاقة الخصم المباشر أو المدفوعة مقدما لأي بطاقة مدفوعة مقدما خاصة ‏بالبنك الأهلي المصري».

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، «في كتاب دوري» إلزام البنوك بتوفيق أوضاعها مـع قواعد التشغيل البيني لعمليات السحب والإيداع من ماكينات البيع الإلكترونية لدى التجار، وذلك في فترة سماح لا تزيد على 12 شهرًا من تاريخ إصدار القواعد.

ووفقا للكتاب الدوري، جاء إصدار القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات في إطار خطة البنك المركزي لزيادة استخدام أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين.

وقال المركزي إنه في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي.

القواعد تهدف للاستفادة المثلى من البنية التحتية لمقدمي الخدمات

القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على تحقيق أقصي استفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع والخاصة بمقدمي خدمات الدفع للتيسير علي المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد بحسب الكتاب الدوري.

ويهدف البنك إلى سهولة الإيداع والسحب النقدي باستخدام بطاقات الدفع وتوفير خدمات الإيداع والسحب النقدى لـ70 مليون أداة دفع إلكترونية.

وتوقع البنك المركزي أن تساهم القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك في توفير خدمات الإيداع والسحب النقدي لنحو 70 مليون أداة دفع إلكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع الكترونية، الذي بدوره سيؤدي لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.