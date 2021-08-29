محلية النواب عن فرض 300 جنيه على الركنة: الحي ارتجل بسبب نقص التدريب

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك بلبلة حدثت في الشارع المصري بسبب قانون انتظار المركبات في الشوارع، موضحًا: «نعمل على تطوير المنظومة برمتها، بالشكل الذي نراه في الدول المتحضرة التي نحلم بألا نكون أقل منها».

وحول إلزام المواطن بدفع 300 جنيه لركن سيارته، أكد: «أحد الأحياء بحسن نية واجتهاد وارتجال ونقص التدريب تعامل مع طريقته، حيث كان يرى أنه سيعظم الموارد، ووزارة التنمية المحلية تعهدت بتنفيذ ورشة محلية لسرعة التدريب في معهد سقارة، وقد استمرت على مدار ثلاثة أيام».

التدريب كان مطلوبا قبل تطبيق القانون

وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «كان يجب أن يكون هناك تدريب قبل البدء في تطبيق القانون يتضمن شرح فلسفة القانون وآليات وأدوات تطبيقه، والسقف الزمني والمراحل الزمنية والنطاق الجغرافي لتطبيقه».

عصر السوشيال ميديا صعب

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «بالنسبة للبلبة أيضًا، فنحن في عصر صعب، وقبل أن يطلع المسؤول على الأمر ويبدأ تدبره نجد المسألة انتشرت بشكل غير طبيعي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى حدوث البلبلة في الأيام الماضية بسبب بداية تطبيق القانون».

في وقت سابق، أكد السجيني أن تطبيق قانون انتظار المركبات بالشوارع في بعض الأحياء، كان مخالفا لفلسفة ونصوص القانون، مشددًا على أنه لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص، او إلزامية سداد المواطن 300 جنيه، كما أشيع خلال الأيام السابقة.