العائد مقدم.. تفاصيل ودائع البنك الكويتي الوطني بفائدة تصل لـ8.5%

تمنح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عددًا من التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، وفي إطار حرص البنك الكويتي الوطني على جذب العديد من العملاء الجدد والحفاظ على العملاء الحاليين، يقدم البنك مجموعة مميزة من الباقات والأوعية الادخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، لتناسب احتياجات العملاء في الحصول على عائد دوري مضمون على أوعيتهم الادخارية.

يأتي على رأس هذه المجموعة، الودائع الإدخارية، بعوائد تنافسية ومدد صرف متنوعة، من بينهم العائد الذي يصرف مقدماً، أي في نفس يوم ربط الوديعة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة للودائع الادخارية، المقدمة من البنك الكويتي الوطني، ذات العائد المقدم، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد والمالية، على مدار الساعة.

تفاصيل ودائع البنك الكويتي الوطني ذات العائد المقدم

ـ تتيح للعميل الحصول على العائد في نفس يوم ربط الوديعة.

ـ تقدم الوديعة عائدا تنافسيا يصل إلى 8.5% لمدة سنة، و7.5% لمدة 6 أشهر، عند إيداع مبلغ 100 ألف جنيه أو أكثر.

ـ إتاحة التقديم على بطاقة ائتمانية، بدون مصاريف إدارية لأول سنة.

تفاصيل ودائع البنك الكويتي الوطني

ـ يمكن الحصول على الودائع الثابتة مع بنك الكويت الوطني - مصر وإيداع الحدّ الأدنى من المبلغ المطلوب على فترات زمنية مختلفة تترواح من أسبوع وحتى سنة.

ـ يشترط لفتح حساب الودائع الثابتة، ألا يقل العمر عن 21 عاما.

ـ تسهيل ائتماني مقابل 90% من مبلغ الوديعة.

ـ عائد تنافسي.

ـ الحدّ الأدنى المطلوب لحجز الودائع هو 5000 جنيه.

ـ الوديعة متوفرة بمختلف العملات.

معدلات الفائدة على ودائع البنك الكويتي الوطني

ـ على أسبوع أو أسبوعين أو ثلاث أسابيع 3%.

ـ شهر أو شهرين 3.50%.

ـ 3 أشهر 4.25%.

ـ 6 أو 9 أشهر 3%.

ـ سنة 4%.