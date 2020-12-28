تصل لـ 6.75%.. أعلى 4 ودائع شهرية في البنوك المصرية

تقدم المؤسسات المصرفية عددا من الودائع لأجل من أهم الأوعية الادخارية، إذ تمكن العملاء من ادخار أموالهم، والتمتع بعائد تنافسي، ما يرفع من قيمة المدخرات.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أعلى عائد على الودائع في البنوك المصرية، تتجاوز في بعض الأحيان العائد على حساب التوفير، ويمكن للعميل أن يقترض بضمان الوديعة بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها، وحتى يمكنه الحصول على بطاقة ائتمان أو السحب على المكشوف بضمانها..

المصرف المتحد

يقدم عددا من الودائع لأجل لمدة شهر، بحد أدنى 5 آلاف جنيه، وفائدة تصل إلى 6.75% تصرف في نهاية المدة.

تمنح عائدا تنافسيا على الاستثمار.

تمكنك من الحصول على تسهيل إئتماني بضمان الوديعة.

متاحة بالعملة المحلية والأجنبية.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي

فاتورة مرافق مثل الكهرباء، المياه، ألا تكون مر عليها أكثر من 3 شهور.

خطاب من إدارة العمل، بيان مفردات المرتب، كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

بنك البركة

يقدم بنك البركة عدد من الودائع لأجل، بفائدة تصل لـ 6.75%، وتبدأ الوديعة من 100 ألف جنيه، وهي تقدم عدد من المميزات..

يمكن الحصول على تسهيلات السحب على المكشوف

متاح للعملاء الأفراد والشركات

يمكن تجديد الوديعة تلقائيًا، حسب رغبة العميل.

بنك بلوم

يقدم بنك بلوك الوديعة جولدن لمدة شهر، بحد أدني 20 ألف جنيه وفائدة تصل لـ6%.

اختيارات متعدده تتراوح من أسبوع وحتى عام

متاحة بالجنيه المصري والعملات الأجنبية الرئيسية الأخرى.

تقدم للأفراد والشركات.

تدفع الفائدة في نهاية فترة الإيداع التي اخترتها

إمكانيه إضافة الفائدة إلى الحساب الجاري الخاص بك أو إلى حساب الادخار، ويمكنك أيضاً سحبها باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو إمكانية الحصول على قرض بضمان الودائع الخاصة بك.

بنك الاستثمار العربي

يقدم بنك الاستثمار العربي الوديعة الشهرية بحد أدنى 500 جنيه، وفائدة تصل إلى 5.75%.

تقدم للعملاء والشركات.

تقدم الجنيه المصري والعملات الأجنبية.

تجدد الوديعة عند ميعاد الاستحقاق لنفس المدة وفقًا لسعر الفائدة.

إمكانية الحصول على تسهيل بنسبة تصل لـ 90% من قيمة الوديعة.

إمكانية الحصول على بطاقة الائتمان بضمان الوديعة.