«عصابة سوسن».. تفاصيل سقوط 4 متهمين بالنصب على عملاء البنوك

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة، التفاصيل الكاملة لسقوط واحدة من أكبر عصابات النصب على عملاء البنوك والاستيلاء من حساباتهم على أكثر من 2 مليون جنيه، من خلال حيلة مبتكرة مكنت العصابة التى تتزعمها سيدة من النصب على العملاء في القاهرة والجيزة.

وذكرت التحريات أن المتهمة الرئيسية في القضية تدعى «سوسن. ب»، 45 سنة، تقود تشكيلا عصابيا من 4 متهمين، اثنان منهم مسجلين خطر.

وأفادت التحريات بأن المتهمين قاموا بالنصب على عشرات المواطنين الذين أبلغوا عن تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.

المتهمة متخصصة في النصب والاحتيال

وأوضحت التحريات، أن المتهمة متخصصة في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق احتيالية، وذلك عن طريق اتفاقها مع عصابتها بالاتصال هاتفياً بالمواطنين، منتحلين في ذلك صفات موظفي خدمة عملاء بالبنوك، وإيهامهم للمجنى عليهم بتحديث بياناتهم، وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكي، وتمكنوا من خلال الطرق الاحتيالية من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، وإجراء تعاملات بنكيه عليها.

شركة وهمية

كما تبين قيام المتهمة بإنشاء شركة توظيف وهمية، وإعلان المتهمين عن توفير فرص عمل، حيث طلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكتروني وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها، ليتمكنوا عقب ذلك من تحويل المبالغ المالية المستولى عليها من ضحاياهم من عملاء البنوك لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلي.

حبس المتهمين

وضُبط المتهمون والمستندات الدالة على ارتكابهم لنشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الوقائع وتمكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 2 مليون جنيه من ضحاياهم.

وأحيل المتهمون للنيابة، التي باشرت التحقيقات، وقررت صباح اليوم، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.