البنك الأهلي بعد واقعة النصب على عملاء: خطأ شخصي وكل البنوك مؤمنة

علق يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، على إعلان بنك مصر، وقف التحويل الإلكتروني للكروت مسبقة الدفع مؤقتا، بعد حالات السطو وسرقة البيانات والنصب التي تعرض لها بعض عملاء البنوك في الفترة الأخيرة، قائلا: إن البنوك المصرية محمية بشكل كامل من «الهاكرز»، موضحا أن ما حدث سببه أخطاء شخصية من العملاء، حينما صرحوا ببياناتهم لبعض «الهاكرز».

يحيى أبوالفتوح: البنوك تعمل وفق أنظمة مؤمنة

وقال «أبوالفتوح»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، إنه بالرغم من أن «الهاكرز» متواجدون في كل مكان بالعالم، إلا أن البنوك تعمل وفق أنظمة مؤمنة لكل العمليات المصرفية والبنكية.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: «البنوك مؤمنة تمامًا، وفلوس العملاء آمنة تماما بكل البنوك المصرية، وليس بالبنك الأهلي وبنك مصر فقط، واللي حصل ده أن العميل هو اللي تبرع وأدى البيانات بتاعته للهاكرز».

البنك الأهلي يحذر العملاء من الإدلاء بأي بيانات أو معلومات

وحذر عملاء البنوك من الإدلاء بأي بيانات أو أرقام، مؤكدًا أن البنوك ليست في حاجة لبيانات عملائها، لأنها تمتلكها بالفعل، مطالبًا أي عميل يريد التواصل مع البنك الخاص به، بأن يتواصل على الرقم المختصر الخاص بالبنك، أو يذهب لزيارته بنفسه.

ونبّه من جديد أن البنوك لا تحتاج بياناتها من عملائها في أي توقيت، حتى لا يسمح لأي شخص بالسطو على أمواله، مستغلًا البيانات التي تحصل عليها منه.

أبوالفتوح: البنك الأهلي لن يوقف التحويلات الإلكترونية

وأشار «أبوالفتوح» إلى أن البنك الأهلي لن يوقف التحويلات الإلكترونية، موضحًا أن البنك يُجري جميع التحويلات الإلكترونية، من خلال نظام مؤمن بشكل كامل بشفرات.