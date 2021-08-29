رغم اعتراض الأسرة.. عرض مسلسل عن السيرة الذاتية لـ«مارادونا» في أكتوبر

«أخيرًا سيلتقي العالم بالرجل وراء الأسطورة»، هكذا أعلنت منصة «أمازون برايم» عند بداية عرض مسلسل «Maradona: Blessed Dream»، على منصتها، وهو مسلسل سيرة ذاتية مكون من 10 حلقات عن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا.

وتم اختيار يوم 29 أكتوبر ليكون قبل يوم واحد من عيد ميلاد مارادونا الـ61، في 30 أكتوبر المقبل، وهو الأول له بعدما وافته المنية في 25 نوفمبر 2020، حيث بدأت الشبكة العمل على المسلسل الذي يعتمد على قصة حياة لاعب كرة القدم الشهير، قبل رحيله في نوفمبر الماضي، وأعلنت الشبكة عن مشروعها المرتقب في 2018.

وبدأ المخرج أليخاندرو إيميتا التصوير في 2019 بعدد من الأماكن مثل الأرجنتين وبرشلونة ونابولي وإشبيلية وإيطاليا والمكسيك، وذلك وفقًا لما نشرته مجلة «آس» الإسبانية.

قبل عرض الجزء الأول.. «أمازون برايم» تخطط لإنتاج جزء ثان من «Maradona: Blessed Dream»

وتُعرض الحلقات الـ10 بشكل أسبوعي، مدة كل منها ساعة تقريبًا، ستتبع السيرة الذاتية والإنجازات والتحديات التي كان على نجم كرة القدم الأرجنتيني مواجهتها خلال حياته المهنية والشخصية، يتبعه من بداياته المتواضعة في بلدة فيوريتو الأرجنتينية إلى دوره في قيادة فريقه الوطني للفوز بكأس العالم 1986 في المكسيك، كما يتطرّق أيضًا إلى معركته مع المخدرات والكحول.

وكشفت «أمازون برايم» أنها تعمل في الوقت الحالي على جزء ثانٍ من المسلسل مكون أيضًا من 10 حلقات.

أبطال مسلسل السيرة الذاتية لـ«مارادونا»

مسلسل «Maradona: Blessed Dream» من بطولة النجوم خوان بالومينو في دور «مارادونا»، نازارينو كاسيرو في دور لاعب الكرة الشهير خلال فترة الشباب، نيكولاس جولدشميت، جولييتا كاردينالي، لورا إسكيفيل، مرسيدس موران، بيتر لانزاني، ليوناردو سبارجليا، مارسيلو ماتزاريلو وبيبي مونجي.

وعمل على كتابة المسلسل ييرمو سالميرون وسيلفينا أولشانسكي، وتولى إخراجه أليخاندرو إيميتا، ومنح دييجو ماردونا نفسه صنّاع المسلسل الضوء الأخضر لتقديم حياته في المسلسل التلفزيوني، ولكن العائلة لديها اعتراضات على العمل، من بينهم زوجتهه السابقة كلوديا فيلافيني، وجيانينا ودالما مارادونا، ولهذا السبب، تم تأخير عرض المسلسل مقارنة بما كان مخططاً له في الأصل.