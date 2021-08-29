كل ما تريد أن تعرفه عن جامعة الأقصر.. ننشر الكليات والأوراق المطلوبة

أنشئت جامعة الأقصر بالقرار رقم 1481 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاص بتحويل فرع جامعة جنوب الوادي بمحافظة الأقصر إلى جامعة مستقلة بمسمى «جامعة الأقصر»، وتضم الجامعة حاليا 8 كليات منتظمة فيها الدراسة، وتقع جامعة الأقصر في مدينة طيبة على بعد نحو 20 كيلو من مدينة الأقصر، وتحظى جامعة الأقصر باهتمام كبير من الدولة حيث من المقرر أن تكون جامعة متكاملة بها جميع الكليات خلال سنوات قليلة في إطار اهتمام الدولة في اكتمال المنظومات التعليمية من التعليم العالي.

كليات جامعة الأقصر.. كلية الفنون الجميلة

وبحسب البيانات الرسمية للجامعة فتضم جامعة الأقصر كليات كل من: كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الفنون الجميلة، كلية الألسن، كلية الآثار، كلية السياحة والفنادق، كلية التربية، كلية الطب، كلية التمريض، يجري حاليا الانتهاء من المباني الجديد لإنشاء كليات جديدة في الجامعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأقصر

بعد إعلان تنسيق الجامعات للمراحل الثلاثة 2021، وتظهر ترشيحات للطلاب لكلياتهم بشكل نهائي يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الالكتروني الذي نسق عليه والتوجه إلى الكلية التي رشح إليها مباشرة لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده، ومعه الأوراق التالية المطلوبة وهي:

- طباعة استمارة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني بشرط أن يكون موضح فيها كل بيانات الطالب، والقيام بتصويرها صورتين واضحتين.

- أصل شهادة الميلاد كومبيوتر وتصويرها 5 صور واضحة.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب وتصويرها 4 مرات.

- شهادة التفوق الرياضي «الحاصلون على حوافز رياضية فقط».

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور يتم جلبه من مكتب التجنيد التابع له الطالب.