الأوقاف: زيادة 250 جنيها في رواتب الأئمة من أول سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين الأحوال المالية والعلمية للأئمة، جرى إقرار زيادة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لتحسين دخل الأئمة تصرف من 1/ 9/ 2021، مع بدل صعود المنبر، وفق القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويحمل رقم 2072 لسنة 2021، بتاريخ 26/ 8/ 2021.

وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي بعد زيادة مرتبات الأئمة

وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع العاملين بوزارة الأوقاف، بكل الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إكرامه للعلم والعلماء، واهتمامه الدائم والمستمر بتحسين الأحوال المالية والعلمية والتدريبية للأئمة.

وأضاف بيان الأوقاف: «كما يتوجهون بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على سرعة إصدار القرار، معاهدين الله (عز وجل) على أن يبذلوا قصارى جهدهم في نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وفي خدمة وطننا العزيز».