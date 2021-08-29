قاعدة العند العسكرية باليمن.. سقوط 30 قتيلا في هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة

قال محمد النقيب، المتحدث باسم القوات الجنوبية اليمنية، إن عدد قتلى الهجوم الصاروخي والطائرة المسيرة، على قاعدة العند العسكرية في جنوب اليمن، يوم أمس، ارتفع إلى 30 جنديا على الأقل.

وأضاف المتحدث، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، أن الهجوم على قاعدة العند العسكرية الجوية بمحافظة لحج جنوبي اليمن، أدى إلى إصابة 65 آخرين على الأقل، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

هجوم على قاعدة العند العسكرية

وأضاف مسؤولون يمنيون، ان ثلاثة انفجارات على الأقل وقعت في قاعدة العند العسكرية الجوية، التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مضيفون أن صاروخا باليستيا سقط في منطقة التدريب بقاعدة العند العسكرية، حيث كان العشرات من الجنود يقومون بتدريبات صباحية.

ووصف مسعفون حالة الفوضى في القاعدة في أعقاب التفجيرات، حيث كان الجنود ينقلون زملاءهم الجرحى إلى بر الأمان خوفًا من هجوم آخر.

الاتهامات تطال الحوثيين

وألقى المسؤولون اليمنيون باللوم على الحوثيين في الهجوم على قاعدة العند العسكرية، بينما لم يؤكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين أو ينف الهجوم على قاعدة العند العسكرية، الذي يحمل بصمات المتمردين.

وشن الحوثيون في السابق، هجمات مماثلة بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة محملة بالقنابل على نهر العند في يناير 2019 مما أسفر عن مقتل ستة جنود، وسيطر الحوثيون على قاعدة العند العسكرية خلال تقدمهم في جنوب اليمن عام 2015، لكن القوات الموالية للحكومة اليمنية استعادت السيطرة عليها في العام ذاته.

ويخوض اليمن حربًا أهلية منذ عام 2014، عندما اجتاح المتمردون الحوثيون، المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها معظم أنحاء الشمال واستولوا على العاصمة صنعاء، مما أجبر الحكومة المعترف بها دوليًا على رك العاصمة، ودخل التحالف الذي تقوده السعودية الحرب في العام التالي إلى جانب الحكومة.