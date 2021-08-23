السعودية: نزع 1589 لغما زرعه الحوثيون في اليمن خلال أسبوع

كشف المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، عن إزالة 1589 لغما وذخيرة غير منفجرة، خلال الأسبوع الماضي، كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المسلحة المدعومة من إيران، في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة من قبل الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي.

وفقد فريق «مسام»، الذي أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مرحلته الأولى في 25 يونيو 2018، حتى الآن، 21 خبيرا، منهم 5 خبراء أجانب، في إطار المهمة الإنسانية التي يقومون بها في الأراضي اليمنية.

تطهير 240659 مترا مربعا من الأراضي اليمنية

ونزعت فرق المشروع خلال الأسبوع الثالث من أغسطس 1589 لغما وذخيرة غير منفجرة، ليصل بذلك إجمالي ما تم نزعه منذ بداية الشهر الجاري، إلى 708789 لغما، حسبما أفاد بيان صادر عن غرفة عمليات المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام».

وأوضح البيان أن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي 458 لغما مضادا للدبابات و14 لغما مضادة للأفراد، إضافة إلى 1116 ذخيرة غير منفجرة، حيث قالت غرفة عمليات «مسام» إن الفرق تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 240659 مترا مربعا من الأراضي اليمنية ليصل بذلك إجمالي ما تم تطهيره منذ بداية الشهر الجاري 708789 مترا مربعا من الأراضي.

وتمكنت فرق مسام من تطهير 25.647.381 مترا مربعا من الأراضي في اليمن كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وذلك منذ بدء عمل المشروع نهاية يونيو 2018، وفق البيان.

ومنذ عام 2015، زرعت الميليشيات الحوثية ألغاما في محافظات عدة، أبرزها الجوف ومأرب شمالا وتعز وعدن جنوبا ومنطقة الساحل الغربي الممتدة من باب المندب إلى مدينة الحديدة، إضافة إلى الجبهة الشمالية الغربية في محافظة حجة.

ووثق «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» سقوط أكثر من 1929 قتيلا مدنياً خلال 6 سنوات، بينهم 357 طفلا و146 امرأة، وتحدث عن إعاقة وتشويه أكثر من 2242 مدني، بينهم 519 طفلا و167 امرأة في الفترة نفسها بسبب الألغام.

وبحسب مشروع مسام السعودي لنزع الألغام، والبرنامج الوطني لنزع الألغام في اليمن، فإن هناك قرابة مليوني لغم زرعتها الميليشيات في مناطق متفرقة، تنوعت في أحجامها وأماكن طمرها، برية كانت أم بحرية، وسبل تمويهها.