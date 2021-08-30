الزراعة: 25 جنيها مقابل التحسين الوراثي لقطعان الأبقار والماشية

تقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، العديد من الخدمات لمربي الماشية والإنتاج الداجنى، من بينها تقديم خدمة التحسين الوراثي للأبقار والجاموس من طلائق وسلالات مختارة ومحسنة، بتوفير السائل المنوى المجمد للأبقار والجاموس من طلائق وسلالات مختارة ومحسنة من خلال الإدارة العامة للتناسليات والتلقيح الصناعى التابعة لها في مديريات الطب البيطري.

شروط الخدمة

أما شروط تقديم الخدمة فهي أن تتم لصغار المربين والمزارع الكبيرة ومزارع القطاع الخاص ومديريات الطب البيطرى.

إجراءت الحصول على الخدمة

يتم توزيع قصيبات السائل المنوى المجمد من الأبقار والجاموس والمتوفر بمراكز التلقيح بعدد من الإجراءات، وهي الحصول على استمارة 111 من مديرية الطب البيطرى التابع لها إدارة التلقيح الاصطناعى فى المحافظة، على أن تكون موقعة من مدير مديرية الطب البيطرى فى المحافظة ومدير إدارة التلقيح الاصطناعى فى الهيئة.

قيمة التلقيح الصناعي للماشية من وزارة الزراعة

يتم تقديم شيك مقبول الدفع باسم صندوق العلاج الاقتصادى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بقيمة الجرعات المطلوبة على أساس 6 جنيهات للجرعة المحلية من المصنعة بمراكز التلقيح التابعة للهيئة، و25 جنيها للجرعة المستوردة، ويمكن الدفع نقداً فى حالة عدم توافر الشيك.

القطاع الخاص

في حالة الجهات الخارجية أو القطاع الخاص فإن سعر الجرعة المحلية يبلغ 15 جنيها، و30 جنيها للجرعة المستوردة ويكون الدفع نقدي أو بشيك مقبول الدفع.

من جانبها توفر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الطلائق المحسنة، من أفضل السلالات المنتخبة، ذات معدلات التحول العالية في اللحوم والألبان، بما يساهم في زيادة إنتاجية المربي.

وتستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توفير أكثر من مليون جرعة سائل منوي، وتنتج الوزارة جرعات السائل المنوى المجمد من الطلائق المنسبه وراثيا.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه تم زيادة الكفاءة الإنتاجية لمراكز الطلائق بإنشاء 15 بوكسا جديدا للطلائق وزيادة قدرة المركز لتصل إلى 55 بوكس طلائق، كذلك يوجد حالياً بالمركز عدد 34 طلوقة.