طفل يستغيث بالمارة بعد محاولة شخصين يستقلان «توكتوك» سرقته بالمنصورة

تمكن أهالي قرية «ميت بدر خميس»، التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، من ضبط شخصين يستقلان مركبة «توكتوك» بدون لوحات معدنية، حال قيامهما باستدراج طفل، عمره 10 سنوات، لسرقة مبلغ مالي منه، إلا ان الطفل انتبه لخداع المتهمين له، فاستغاث بالأهالي الذين تمكنوا من ضبطهما، واستدعاء قوات الشرطة وتسليمهما، واعترف المتهمان، في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة لمحاولة سرقة الطفل.

ورود بلاغ بمحافظة سرقة مبلغ مالي من طفل

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من الأهالي يفيد بتمكنهم من ضبط لص بناحية قرية "ميت بدر خميس " دائرة المركز .

القبض على الشخصين واعترفاهما بارتكاب الواقعة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام الأهالي بضبط كل من «أحمد ع. أ.»، 37 سنة، سائق «توكتوك»، و«كمال س. م.»، 35 سنة، عاطل، يقيمان بقرية «ميت بدر خميس»، دائرة المركز، وذلك حال قيامها بمحاولة استدراج الطفل المدعو «آسر محمد إبراهيم السيد محمد مصطفى»، 10 سنوات، طالب بالصف الخامس الابتدائي، ومقيم بذات الناحية، وذلك بغرض سرقة مبلغ مالي منه، إلا أنه استغاث بالأهالي، الذين تمكنوا من ضبط المتهمين ومركبة «التوكتوك» المستخدمة في ارتكاب الجريمة، بدون لوحات معدنية، ملك وقيادة الأول.

وبمواجهة المتهمين في محضر الشرطة، أقرا بارتكاب الواقعة لذات الأسباب المشار إليها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.