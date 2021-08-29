«توقف قلبها فجأة».. وفاة لاعبة جودو أثناء التمرين بأحد نوادي المنصورة

توفيت لاعبة جودو عمرها 13 عاما، مساء أمس، بنادي الحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أثناء التدريب نتيجة توقف القلب، ونعاها مجلس إدارة النادي، وقرر الحداد ووقف الأنشطة لمدة 3 أيام، كما نعتها مدرسة طلخا المتميزة للغات 2، حيث إن اللاعبة الراحلة طالبة بالصف الأول الإعدادية بالمدرسة، وتشيع أسرتها الجنازة ظهر الأحد من مسجد العيسوي بالمنصورة.

شهود: اللاعبة سقطت على الأرض

وأكد شهود العيان، أن اللاعبة كانت في التمرين وجالسة مع والدتها ضمن أولياء الأمور المتواجدين بصالة اللعب، وطلب منها المدرب أن تقوم لتلعب مباراة، وقامت اللاعبة من وضع الجلوس، فوقعت مباشرة للأمام، وعلى الفور تم استدعاء وحدة الإسعاف، وتم عمل الإسعافات اللازمة بإنعاش القلب والرئتين، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى السلاب الخاصة، بالمنصورة.

وأوضح الشهود أنه في المستشفى حاول الأطباء عمل الإسعافات الطبية اللازمة للاعبة، لمدة نصف ساعة، منها عمل إنعاش قلبي ورئوي، ولكن دون فائدة، وأوضح تقرير المستشفى أن الوفاة بسبب توقف عضلة القلب.

وذكر الشهود أن البعض ردد أن اللاعبة بلعت لسانها وهو ما لم يرد في تقرير الأطباء عن الحالة، والذي أكد أن الوفاة بسبب توقف عضلة القلب.

نادي الحوار ينعي اللاعبة ويعلن الحداد 3 أيام

وأصدر مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية، بيانا نعى فيه اللاعبة، وأعلن من خلاله قرارا بالحداد لمدة 3 أيام، وجاء في بيان النادي «راضين بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية والعاملين به وأعضاء الجمعية العمومية، لاعبة الجودو بالنادي البطلة رنا وائل حسين الغندور».

وأكد البيان أن الجنازة سيتم تشيعها اليوم الأحد بعد الظهر من جامع العيسوي بالمنصورة، وأعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بإيقاف الأنشطة الرياضية والترفيهية بالنادي اعتبارا من الأحد الموافق 29 أغسطس 2021».

ومن جهة أخرى نعت «مدرسة طلخا الرسمية المتميزة للغات 2» اللاعبة، وجاء بالنعي: «بقلوب يعتصرها الألم والحزن تنعي السيدة الفاضلة مديرة المدرسة مس بنان أفلاطون وأعضاء مجلس الأمناء وجميع هيئة التدريس وأسرة طلخا المتميزة 2 بكل الأسي والحزن والرضا بقضاء الله وقدره ابنة المتميزة 2 الطالبة رنا وائل حسين الغندور بالصف الأول الإعدادي ونسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعه وان يلهم أهلها وذويها ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان والدوام والبقاء لله».