التصريح بدفن شاب لقى مصرعه تحت عجلات القطار بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، توجيهاته إلى رئيس نيابة ثاني المحلة، بضرورة إنهاء إجراءات دفن جثمان شاب لقي مصرعه دهساً أسفل عجلات قطار طنطا، إثر اختلال توازنه، وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنها بمقابر العائلة.

المحامي العام بطنطا يوجه بإنهاء تصاريح دفن شاب ضحية القطار

ولقي الشاب، في العقد الثالث من عمره، مصرعه بمحطة السكك الحديدية بمدينة المحلة، عقب سقوطه أسفل عجلات القطار على خط السكك الحديدية «طنطا - المحلة»، نتيجة اختلال توازنه.

تفاصيل الكاملة للحادث القطار ووفاة الشاب دهساً أسفل عجلاته

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العقيد محمد حزام، مأمور قسم ثاني المحلة، يفيد بورود بلاغات من الأهالي بمصرع شاب دهساً أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثاني المحلة الكبرى، تحت إشراف الرائد محمد عمار، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الواقعة، لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة.

التحريات الأمنية تكشف الشاب مجهول الهوية في العشرينيات

كما كشفت التحريات الأمنية، من خلال معاينة الجثة، أن الشاب مجهول الهوية، وفي العشرينيات من عمره، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته بنزيف داخلي، دون وجود شبهة جنائية، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى العام، لاستخراج تصريح بدفنها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث أمرت بتشريح الجثة والتصريح دفنها، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية، وتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.