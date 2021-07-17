الدفع بـ131 سيارة إسعاف.. طوارئ بصحة الشرقية خلال العيد

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد وكيل الوزارة علي مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، ومديري المستشفيات، والإدارات الصحية، بصرف المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية، من مخازن التموين الدوائي الرئيسية بالزقازيق، وتوفيرها بمختلف الأقسام الطبية، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الطبية الحرجة، موجهاً بزيادة القوي البشرية بالأقسام الطبية،

وأكد وكيل وزارة الصحة على توفير كميات مضاعفة من الأمصال، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلي منع الإجازات بين أعضاء الفرق الطبية خلال هذه الفترة.

كما شدد وكيل الوزارة علي الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة واستمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال تلك الفترة، برئاسة وكيل الوزارة، وتجهيز فرق الانتشار السريع للاستعانة بهم حين الحاجة إليهم، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة بالمديرية للمرور علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية أثناء هذه الفترة.

وأشار «مسعود» إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية، وتم الدفع بعدد 131 سيارة إسعاف، لتغطية الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن، والميادين داخل المدن الرئيسية، وتمركز سيارات الإسعاف في 83 نقطة مختلفة بأنحاء المحافظة.