«شعلان»: فتح أسواق جديدة للعارضين في الملتقى الاقتصادي لصناعة الورق

كشف عماد شعلان المدير العام للمنتدى الاقتصادي لصناعات الورق والكرتون والطباعة، عن تفاصيل فعاليات الدورة الثالثة عشر للمنتدى والملتقى الاقتصادي بيبر مي – برنت تو باك أول سبتمبر المقبل، قائلًا إن دورة هذا العام تأتي في ظل محاولات الاقتصاد العالمي والمحلي للتعافي من توابع أزمة فيرس كورونا، ومحاولة فتح أسواق جديدة لمواجهة الركود الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على السوق المحلي وإيجاد فرص جديدة للمصنعين المصريين بقطاع الصناعات الورقية و صناعات الطباعة .

ويعد المنتدى الاقتصادي أكبر تجمع لشركات الصناعات الورقية والكرتون و صناعات الطباعة والتغليف بمصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وينطلق في الفترة من الرابع حتى السادس من سبتمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية .

وأضاف شعلان أن دورة العام الحالي ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية الأساسية، أبرزها توسيع حجم أعمال الشركات والمصانع المصرية المشاركة بالمنتدى، من خلال إتاحة فرصة اللقاء المباشر بين مستهلكي المواد الورقية وخامات الطباعة والتغليف ومصنعيها، فضلًا عن محاولة فتح أسواق جديدة للعارضين المصريين حيث تشهد دورة هذا العام إقبال كبير من الشركات الأجنبية على التسجيل لزيارة المعرض.

250 شركة مصرية وأجنبية مشاركة في المنتدى

وأكد «شعلان» أن دورة هذا العام من المنتدى هي دورة مميزة إذ تشهد مشاركة ما يزيد عن 250 شركة مصرية وأجنبية من المصنعين ومطوري الصناعة ومقدمي الحلول الصناعية، بالإضافة لزيادة نسبة المشاركة الأجنبية إذ يشارك هذا العام عدد كبير من الشركات الأجنبية من دول الخليج العربي ومن الصين والهند وايطاليا والنمسا وتركيا، إذ بلغ عدد الشركات الصينية ما يزيد عن 18 شركة ووصل عدد الشركات الهندية المشاركة لـ27 شركة هندية.

تقام هذا العام مجموعة من المحاضرات الهامة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي على هامش فعاليات الحدث، إذ تناقش عدة موضوعات خاصة بتطوير الصناعة بقطاع الصناعات الورقية و صناعات الطباعة والتغليف أبرزها أحدث نظم الإدارة الإلكترونية للمطابع، ومناقشة أحدث الاتجاهات في صناعات الطباعة والتغليف ومناقشة أحدث نظم طباعة العملات البوليمرية البلاستيكية ومميزاتها، واستعراض كيفية عمل تصميم ذكي لعبوات التغليف بما يساعد على إيجاد أفكار مبتكرة للعبوات خاصة للمصانع الجديدة وحديثة العهد بالسوق.

ويعد منتدى بيبر مي – برنت تو باك الاقتصادي أكبر تجمع للشركات العاملة بقطاع صناعات الورق والكرتون و صناعات الطباعة بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بالاضافة إلى أنه فرصة هامة للتعرف على أحدث التكنولوجيات في مجال صناعات الورق والكرتون و صناعات الطباعة والتغليف بما يدعم تطور الصناعة المصرية وازدهار الاقتصاد القومي.