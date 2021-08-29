تنسيق كلية الأداب جامعة بنها 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الكليات 2021، ومنها تنسيق كلية الأداب جامعة بنها لعام 2021، بأقسامها المختلفة، والتي تحدد بناء على مجموع الطالب في هذه المادة بعد نجاحه في الثانوية العامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الآداب جامعة بنها

استكمالا لما تلعبه «الوطن»، من دور هام لقرائها، تستعرض تنسيق كلية الأداب جامعة بنها لعام 2021 والأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة للتقديم، فضلا عن مصروفات الجامعة ومقر الكلية.

مصاريف كلية الأداب جامعة بنها لعام 2021

حتى الآن لم تعلن كلية الأداب جامعة بنها لعام 2021 مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي 2021 /2022، لكن يوجد 3 أنظمة للمصروفات للطلاب المصريين وحاملي الشهادة المعادلة السوريين والوافدين من الدول العربية والأجنبية، وفقا للوائح الجامعة والكلية.

تنسيق كلية الآداب جامعة بنها لعام 2021

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصل تنسيق كلية الآداب جامعة بنها العام 2021 إلى 290 درجة للحاصلين على الثانوية العامة العام الدراسي 2020/2021

عنوان كلية الآداب جامعة بنها

وتقع كلية الآداب جامعة بنها، في مقر مجمع كليات جامعة بنها 7 شارع فريد ندا، بنها الجديدة مدينة بنها محافظة القليوبية.

التليفون: 0133225492

الفاكس: 013224718

البريد الإلكتروني: info@fart.bu.edu.eg

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الأداب جامعة بنها

حددت كلية الأداب جامعة بنها عددا من الاوراق والمستندات التي يتقدم بها الطالب المترشح للكلية عبر تنسيق الكليات 2021 كالتالي:

أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها

أصل شهادة ميلاد الطالب وصورة منها

2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

10 صورة شخصية حديثة

2 أستمارة 6 جند بالنسبة للطلاب الذكور

دوسية وحافظة اوراق