أسقف و37 كاهنا لإتمام زواج مكاريوس ومارينا: العريس أبوه قُمص «صور»

«الزواج المسيحي هو سر مقدس، لا يتم ولا تعترف به الكنيسة إلا إذا انعقد على يد كاهن، وبعد أداء المراسيم الدينية المعروفة»، هكذا عرَّف البابا الراحل شنودة الثالث، البطريرك الـ117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الزواج في المسيحية، وجرت العادة على حضور كاهن أو أسقف أو أكثر مراسم زواج الأقباط، إلا أن زواج «مكاريوس» و«مارينا» كان مختلفا، إذ حضره أسقف و37 كاهنا.

هذا التواجد الكنسي الكبير خلال حفل الزفاف، دفع العديد من الصفحات القبطية إلى نشر تفاصيله وتداول صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه من النادر أن تجد هذا الكم الكبير من الكهنة في فرح واحد.

مجمع كهنة في فرح «مكاريوس» و«مارينا»

إلا أن مطرانية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، بددت هذا الاستغراب بنشرها بيانا رسميا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أشارت فيه إلى أن العريس هو مكاريوس ابن «القمص أبانوب صديق»، كاهن كنيسة القديس الأنبا شنودة بالغردقة، وزوجته هي «مارينا جمال».

وأشارت المطرانية إلى أن مراسم الزواج تمت في كنيسة القديسة الشهيدة رفقة بالبحر الأحمر، وتم بالتزامن مع الاجتماع الشهري لمجمع كهنة الإيبارشية برئاسة الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، حيث بدأ الاجتماع بصلاة رفع بخور باكر وصلاة القداس الإلهي، وخلاله بارك الأنبا إيلاريون ومجمع كهنة الإيبارشية، إتمام طقس إكليل زواج «مكاريوس القمص أبانوب صديق»، على «مارينا جمال».

ونشرت الإيبارشية تهنئة كنسية للعروسين وأرفقت معه صور لحفل الزفاف، جاء نصه: «الأنبا إيلاريون ومجمع آباء إيبارشية البحر الأحمر، يهنئون من عمق قلوبهم العروسين، طالبين من الرب أن يبارك حياتهم فى فرح وسلام».

الزواج في المسيحية

ويعد «الزواج» في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أحد الأسرار السبعة المقدسة فيها، وذلك لكونه يشكل أساس العائلة، بحيث يصبح به الزوجان جسدًا واحدًا، حيث رفعت المسيحية من قيمة الزواج والأسرة إذ حسب الكتاب المقدس تعدّ الأسرة الوحدة المركزيّة للمجتمع المسيحي، وهي في المفهوم المسيحي كنيسة صغيرة.