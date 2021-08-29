«المالية» تجمع 39 مليار جنيه من طرح أذون خزانة في 4 أيام

جمع البنك المركزي المصري ما يقرب من 39 مليار جنيه في نحو 72 ساعة من الأسواق المحلية بعد أن أعلن عن طرح أذون خزانة الخميس الماضي، ثم عاود الطرح اليوم الأحد.

«المركزي» جمع اليوم 11 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة

وعبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت طرح «المركزي» صباح اليوم الأحد زوجين من الطروحات بقيمة إجمالية 11 مليار جنيه مقابل أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية لتدبير احتياجات الموازنة العامة للدولة، ووفقا لـ«المركزي» بلغت قيمة الطرح الأول 5 مليارات جنيه، مقابل إصدار أذون خزانة لأجل 273 يوما بينما الطرح الثاني بقيمة 6 مليارات جنيه مقابل إصدار أذون خزانة اجل 91 يوما.

أذون خزانة من البنك المركزي بقيمة تصل إلى 28 مليار جنيه

وأصدر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت نحو 28 مليار جنيه عبر طرحين من أذون الخزانة إذ جمع حصيلة بقيمة 21.7 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 364 يوما، بينما جمع 6 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 182 يوما.

وتعد أذون الخزانة أحد أبرز اهتمامات البنوك المحلية إذ تستحوذ على أغلبية الطروحات الحكومية من الأذون وسندات الخزانة ذات الآجال الزمنية المختلفة باعتبارها استثمار آمن ومضمون من وزارة المالية.

وتستعد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري للبت في أسعار الفائدة منتصف سبتمبر المقبل، بعد أن ثبتت في يوليو الماضي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 8.25 % و9.25 % و8.75 على الترتيب بعد أن خفضت في وقت سابق في شهر نوفمبر الماضي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس من 8.75 و9.75 و9.25% على التوالي، ليصل إلى 8.25%، و9.25%، و8.75%، على التوالي.