«المركزي» يطرح أذون خزانة وسندات بـ21.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أذون خزانة وسندات بقيمة 21.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

قيمة الطرح الأول تبلغ 6.5 مليارات جنيه

وأضاف «المركزي» عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.5 مليارات جنيه؛ لأجل 182 يوما، بينما الطرح الثاني 4.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

كما يطرح البنك المركزي سندات خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.

وكان البنك المركزي المصري، قرر تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر كافة، بدءا من الاثنين 19 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف العمل الأحد 25 من الشهر ذاته.

البنوك الحكومية تعد أكبر المشتريين له

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وأصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة، والإيداع والحفظ المركزي وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.

وبحسب الوزارة، تتولى الوحدة أيضا متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة، أي «غير المقيدة بالبورصة»، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر «عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، والعملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75%، على الترتيب».

وفي الشهر الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، خلال العام الجاري.