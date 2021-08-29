سامي عبد الراضي: السيسي خاطب العراقيين في قمة بغداد بنفس أسلوب حديثه مع المصريين

أشاد الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، بعقد مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن وجود مصر في دولة العراق الشقيق، بحضور 9 دول، هو أمر مهم للغاية، وحضور الرئيس كان غاية في الأهمية، موضحًا أن السيسي كان في «قمة صدقه» وهو يتحدث ويوجه كلمته للشعب العراقي، وكأنه يتحدث مع المصريين، «قالهم خلوا بالكم من بلدكم، تعانوا مع بلدكم، ابنوا بلدكم، شاركوا في بناء بلدكم».

الحضارة العراقية مشابهة ومماثلة ومقاربة لحضارتنا المصرية

وأضاف «عبد الراضي»، خلال حواره على شاشة «دي إم سي»، مع آية جمال الدين، وأسماء يوسف، أن الحضارة العراقية مشابهة ومماثلة ومقاربة لحضارتنا المصرية، فهي حضارة مشرفة للغاية، ويجب أن يكون للعراق مستقبلا واعدا، مؤكدًا أن رسائل الرئيس السيسي للشعب العراقي، كانت صادقة ولمست قلوب كل العراقيين، كما أن حديث السيسي تضمن رسالة مهمة للعالم أجمع، مضمونها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة العراقية، وكان هناك دعما معنويا من مصر للعراق.

مصر أعربت عن استعدادها للوقوف بجانب العراق

وأردف مدير تحرير جريدة «الوطن»، أن مصر أعربت عن استعدادها للوقوف بجانب العراق، فيما ذكر مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، بأن مصر حاضرة في العراق بخبراتها، ومستعدة للتدريب، كما أن مصر مستعدة لمد يديها من أجل بناء وتعمير العراق من جديد، مؤكدًا أن الرئيس السيسي تحدث عن أن بعض الدول العربية عانت في الفترة الأخيرة من ويلات الإرهاب، والعراق من أكثر هذه الدول، لكن الدولة الشقيقة نجحت في القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي.

العراق استطاعت القضاء على «داعش» من أحرف التنظيمات الإرهابية

وأوضح الكاتب الصحفي، أن العراق استطاع القضاء على تنظيم يُعد من أكثر التنظيمات الإرهابية احترافية في العالم، وفي مصر أيضًا استطاعت مصر خلال 8 سنوات ماضية القضاء على 95% من الإرهابيين، فواجهت مصر ويلات الإرهاب في كل منطقة، سواء في سيناء أو القاهرة أو في بعض المحافظات الأخرى، وحال مقارنة العمليات الإرهابية في الفترة السابقة والحالية، نجد أنها قلت في الوقت الحالي بكثير، واستطاعت مصر التخلص من هذا الخطر الداهم الذي يُهدد الشعوب.

سامي عبد الراضي يُشيد بلقاءات السيسي في بغداد

وأردف أن لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان مهما للغاية، كون ماكرون أشاد بما يحدث في مصر من بناء وبمواجهة مصر للعناصر الإرهابية، فضلًا عن إشادته بمبادرة «حياة كريمة» التي ستغير وجه الحياة في مصر، فيما التقى الرئيس السيسي كلًا من أمير قطر، ورئيس وزراء دولة الكويت، في إطار المستجدات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، «السيسي قال للشعب العراقي شاركوا في الانتخابات والإصلاح الاقتصادي مهم، والاهتمام بالناس مهم».