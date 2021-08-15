مدير تحرير «الوطن»: محدش كان ممكن يتخيل حجم التطوير في الريف والصعيد

أكد الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، أن ما يحدث من تطوير في الريف والصعيد، لم يكن يتخيله أي شخص في مصر، مشيدا بتبطين الترع ليصبح لها مظهر جمالي مبهر، مثلما حدث في ترعة المريوطية، التي تطورت بشكل كبير، والمحلات حول الترعة التي حولت المكان لمتنزه، موضحا أن كل ما يحدث يأتي ضمن برامج «الحماية الاجتماعية»، التي ترتبط بملف الصحة الذي شهد مبادرة «100 مليون صحة»، التي ستشمل كل محافظات مصر الفترة المقبلة، ومبادرة الإسكان الاجتماعي أيضا، وهو أمر مهم للغاية للتخلص من العشوائيات، وهو من ضروريات العصر، لما تشكله هذه المناطق على المجتمع من خطورة.

القضاء على 312 منطقة عشوائية

وأضاف مدير تحرير جريدة «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، أن القضاء على حوالي 312 منطقة عشوائية والتخلص منها خلال السنوات الماضية، أمر في غاية الأهمية، وما تفعله الدولة هو بناء للمواطن المصري، وهذا البناء يبدأ من الصغر والطفولة: «إزاي نخلي الولاد يعيشو حياة صحية آمنة وسكن آمن وتعليم جيد، ومن ضمن الحماية الاجتماعية أيضا ملف الشباب».

مصر لديها قيادات شابة في الوزارات والمحافظات

وأوضح مدير تحرير جريدة «الوطن»، أن مصر لديها الآن، قيادات كثيرة شابة موجودة في المحافظات وفي الوزارات المختلفة، وهناك تأهيل وتجهيز للشباب للقيادة، ومؤتمرات الشباب التي تعقد سنويا، والاهتمام بالشباب لم يقتصر على الشباب المصري فقط وتأهيلهم للقيادة، ولكن وصل الأمر للاهتمام بالشباب الإفريقي.