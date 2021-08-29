«محلية النواب»: قانون المحال العامة الجديد أكثر مواكبة للعصر الحالي

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدد المحلات المرخصة في مصر يبلغ 3 ملايين محل مرخص وأكثر من 6 ملايين محل غير مرخص، ما دفع المجلس لإصدار قانون تراخيص المحال العامة التجارية في القانون الجديد، دون القانون الذي تم وضعه في عام 1945 وحدثت عليه الكثير من التعديلات في عصور لاحقة.

الفيومي: اللجنة حصرت 316 نشاطا منوعا من تجاري وحرفي وترفيهي

وأضاف «الفيومي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن القانون صدر في 1 أكتوبر 2019، وصدرت لائحته التنفيذية في 4 مارس 2020، وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التنمية المحلية وقامت بحصر كافة الأنشطة وانتهت لـ316 نشاطا منوعا ما بين تجاري وحرفي وترفيهي، وقابلين للزيادة.

الفيومي: المحافظون سعوا بكل ما أوتوا من قوة لمنع تداول الشيشة بالأسواق.. وانتشرت

ولفت إلى أن الدولة والمحافظين سعوا بكل ما أوتوا من قوة منع تداول الشيشة بالأسواق، وبالرغم من ذلك انتشرت حتى بات هناك عدد من السيدات يدخنون الشيشة.

الفيومي: هيئة سلامة الغذاء عضو رئيسي في اللجنة التي ستعطي التراخيص

وأوضح أن القانون يوفر الكثير من الأموال والأوقات على المواطن الذي يرغب في فتح محل لممارسة أي نشاط، والاشتراطات تشمل نظام التهوية والإضاءة والنظام الصحي والبيئي وإطفاء الحرائق ونظام التخلص من دخان الشيشة، كما أن هيئة سلامة الغذاء عضو رئيسي في اللجنة التي ستعطي التراخيص.

وأكد أنه بعد نشر الاشتراطات الخاصة بالشؤون البيئية والصحية في جريدة الوقائع المصرية سيبدأ سريان القانون، «آخر اجتماع بينا وبين وزير التنمية المحلية قال لازم ندرب الناس على القانون الأول قبل تطبيقه علشان الانطباع الأول سيدوم، ولازم يتم تطبيقه صح علشان الناس تسعد بيه، وفرقنا في القانون بين القرى والنجوع والمدن الصغيرة أو الكبيرة، والرسوم متدرجة».

وتابع: «عايزين نخلق ثقة بين المواطن والدولة، والمواطن الشريف المحترم لازم ياخد حقه».