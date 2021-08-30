واشنطن: إجراء مزيد من التحريات لمعرفة نتائج الضربة الأمريكية على كابول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إنها على علم بتقارير عن سقوط ضحايا عقب الضربة الجوية الأمريكية في العاصمة الأفغانية «كابول»، مشيرة إلى إجراء المزيد من التحريات لمعرفة نتائج الضربة الجوية.

وأضافت القيادة الأمريكية، أنها مازالت تقيم الضربة الاستباقية التي أحبطت هجوما لتنظيم «داعش» الإرهابي، في كابول، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وزارة الدفاع الأرمكية «البنتاجون»، أعلنت أمس الأحد، إن الولايات المتحدة نفذت ضربة دفاعية في «كابول» بواسطة طائرة مسيرة، استهدفت آلية مفخخة بهدف القضاء على تهديد وشيك لمطار كابول، مصدره تنظيم «داعش-خراسان».

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أشارت في وقت سابق، إلى أن السيارة كانت تقل شخصاً واحداً على الأقل، يرتبط بالتنظيم الإرهابي.

وكان مسؤول أمريكي، كشف في وقت سابق، عن أن الضربة الأمريكية بطائرة مسيرة، على سيارة في كابول، كانت على بعد 3 كيلومترات من مطار كابول وقتلت عنصرين من «داعش» الإرهابي، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الامريكية.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن السيارة كانت مفخخة، موضحا: «كان هناك شخصان في السيارة وكانت مفخخة، وكانت متوقفة عندما استهدفتها المسيرة».

وقال مسؤولون أمريكيون إن الضربة الأولية التي نفذت الأحد أحدثت انفجارات ثانوية، فيما أوضح شاهد عيان لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن 9 أفراد من عائلة واحدة، قتلوا جراء الغارة الأمريكية، بينهم 6 أطفال.

وأضاف المسؤولون، أن المفجرين خططوا لهجوم على «مطار كابول»، حيث ما تزال عملية إجلاء ضخمة متواصلة قبل الموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان والمقرر غدا الثلاثاء.

مصدر: مجلس الأمن لا يبحث في الوقت الحالي إمكانية إرسال قوات حفظ سلام إلى أفغانستان

من جانبها، تعقد واشنطن، اليوم، اجتماعا مع شركائها لمناقشة الخطوات المقبلة في أفغانستان. وكان مصدر في مجلس الأمن الدولي، قال أمس الأحد، إن المجلس لا يبحث في الوقت الحالي إمكانية إرسال قوات حفظ سلام إلى أفغانستان وعلى وجه الخصوص إلى كابول، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.