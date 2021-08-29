أخبار أفغانستان اليوم.. تحذيرات من هجوم جديد على مطار كابول

منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان بعد 20 عامًا من الحرب، وجميع الأنظار تتجه إلى الدولة الآسيوية، بين قلق وترقب من سياسة الحركة المسلحة في المستقبل، ويوميًا أصبح محرك «جوجل» لا يخلو من البحث عن أخبار أفغانستان اليوم.

فعقب الضربة العسكرية الأمريكية الأخيرة، دعت دعت السفارة الأمريكية في كابول جميع مواطنيها الموجودين بالقرب من مطار كابول إلى مغادرة المنطقة فورا، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن هجوم محتمل على المطار.

مقتل عنصرين من تنظيم داعش في أفغانستان

وتأتي تحذيرات السفارة الأمريكية في كابول، ضمن أهم ما جاء في أخبار أفغانستان اليوم، وبخاصة بعد مقتل عنصرين من تنظيم داعش، خلال الضربة الأمريكية، وأشارت السفارة في تحذيرها إلى التهديد الذي تتعرض له البوابة الجنوبية للمطار، وبوابة وزارة الداخلية الجديدة، والبوابة القريبة من محطة بنجشير للبترول في الجانب الشمالي الغربي من المطار.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده وبريطانيا ستدعوان غدا الأمم المتحدة إلى إقامة منطقة آمنة لحماية العمليات الإنسانية، وذلك بعد أيام على هجوم دموي استهدف مطار كابول، حيث لايزال الخطر يحيط بالمنقطة.

الأمم المتحدة تناقش الوضع في أفغانستان غدًا

تأتي تصريحات ماكرون في وقت تشارف الجهود الدولية لنقل الرعايا الأجانب والأفغان الراغبين بمغادرة بلادهم، على الانتهاء، حيث أنهت فرنسا عمليات الإجلاء الخاصة بها أمس الأول، كما أنهت المملكة المتحدة أمس الجهود التي تبذلها في هذا الإطار.

كما تجتمع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، غدا لمناقشة الوضع في أفغانستان.

هجوم محتمل على مطار كابول

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد حذر في وقت سابق من هجوم محتمل على مطار كابول، مؤكدا أن الضربة الأمريكية ليست الأخيرة.

وقال «بايدن» في بيان إثر لقائه مستشاريه العسكريين والأمنيين: إن «الوضع على الأرض يبقى بالغ الخطورة، ويظل خطر وقوع هجوم إرهابي على المطار مرتفعا»، مضيفًا: «قادتنا أبلغوني بهجوم محتمل جدا خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة».