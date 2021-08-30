إطلاق 5 صواريخ على مطار كابول.. ومنظومة أمريكية مضادة للصواريخ تعترضها

قال مسؤول أمريكي، إن ما يصل إلى 5 صواريخ تم إطلاقها على مطار كابول الأفغاني، قبل أن تعترضها منظومة أمريكية مضادة للصواريخ، مضيفا لوكالة «رويترز» للأنباء، إن المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط ضحايا أمريكيين في الهجوم الصاروخي على المطار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت قناة «العربية» الإخبارية، نقلت في وقت سابق، عن وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن أصوات عدة صواريخ تحلق تم سماعها في سماء العاصمة الأفغانية «كابول» ولا أهداف محددة.

ولم يتضح على الفور مكان سقوط الصواريخ أو الأهداف، فيما قالت وسائل اعلام أفغانية، إنه تم سماع 4 انفجارات قرب مطار كابول الدولي.

وكان مصدر في مجلس الأمن الدولي، قال في وقت سابق، إنه تجري حاليا مناقشة مشروع قرار أعدته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يهدف إلى ضمان مغادرة المواطنين الأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد بطريقة آمنة، مع وصول آمن وموثوق.

«ماكرون»: إقامة حوار مع «طالبان» لا يعني اعترافا لاحقا بحكومتهم

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في وقت سابق، إن باريس ولندن ستطالبان الأمم المتحدة بإعلان منطقة أمنية في العاصمة الأفغانية «كابول» لحماية العمليات الإنسانية. وأكد ماكرون، أمس الأحد، لقناة «تي إف 1» الفرنسية، أن إقامة حوار مع حركة «طالبان» في أفغانستان، لا يعني اعترافا لاحقا بحكومتهم، وطرح الرئيس الفرنسي شروط.

وأضاف ماكرون، ردا على سؤال عن احتمال أن تسمح «طالبان» باستمرار عمليات الإجلاء ما بعد 31 اغسطس الجاري: «لن أكون قاطعا لأنني أريد أن تنجح عملياتنا»، وأوضح الرئيس الفرنسي: «باشرنا حوارا تجريه دول أخرى عدة حليفة، مع (طالبان)».

وصول 111 أفغاني معظمهم نساء وأطفال إلى كوسوفو

وفي سياق آخر، وصلت أول مجموعة من اللاجئين الأفغان، أمس الأحد، إلى كوسوفو التي وافقت على استضافتهم مؤقتا. وكانت كوسوفو، وافقت في وقت سابق، على استضافة 2000 أفغاني بشكل مؤقت قبل نقلهم إلى الولايات المتحدة.

من جانبه، توقع قال مسؤول حكومي كبير، وصول مزيد من الطائرات خلال الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للانباء.

ونقلت الطائرة، 111 راكبا معظمهم نساء وأطفال شوهدوا وهم يسيرون على أرض المطار حاملين حقائب صغيرة الحجم، فيما قامت سلطات كوسوفو بفحص درجة حرارة الركاب فور وصولهم، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وسيتم نقل اللاجئين، إلى معسكر قرب «كامب بوندستيل»، وهو قاعدة تابعة للجيش الأمريكي على بعد نحو 40 كيلومترا من عاصمة البلاد «بريشتينا».

بدوره، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، على موقع التدوينات القصيرة«حزنه العميق على ضحايا الجيش الأمريكي الـ13 الذين سقطوا بتفجير مطار العاصمة الأفغانية كابول مؤخرا».

وقال بايدن، إن «كان أعضاء الخدمة الـ 13 الذين فقدناهم هم الأبطال الذين قدموا التضحية القصوى في خدمة أعلى مُثلنا الأمريكية وفي الوقت نفسه إنقاذ أرواح الآخرين. سوف يستمر التزامنا المقدس تجاه عائلات هؤلاء الأبطال إلى الأبد».

وكان محيط مطار كابول الدولي، شهد سلسلة من الانفجارات، الخميس الماضي في ظل عمليات الإجلاء، أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص بينهم عسكريين أمريكيين، وأعلن تنظيم «داعش خراسان» الموالي لتنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.